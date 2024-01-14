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  4. Yer. Diyarbakır! Yolcu minibüsü alev topuna döndü

Yer. Diyarbakır! Yolcu minibüsü alev topuna döndü

14.01.2024 00:01 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da seyir halindeki yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın büyümeden yolcular tahliye edilirken, minibüs kısa sürede alev topuna döndü. Küçük çaplı patlama yaşanırken, itfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu yangını söndürdü.

Yer. Diyarbakır! Yolcu minibüsü alev topuna döndü

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde akşam saatlerinde Bağlar ilçesi güzergahında seyir halindeki İhsan A. yönetimindeki şehir içi yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın büyümeden yolcular tahliye edildi. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste küçük çaplı patlama yaşanırken, durum çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, uzun uğraş sonucu yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaralanın olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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