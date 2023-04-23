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Yer: Düzce! Dini nikahla birlikte yaşadığı adamı bıçakladı

23.04.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de Fatma K., dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet D.'yi (71) kendisine vurduğu gerekçesiyle bıçakladı. Kendisini ihbar eden Fatma K. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Ahmet D. hastaneye kaldırıldı.

Yer: Düzce! Dini nikahla birlikte yaşadığı adamı bıçakladı

Olay, saat 11.30 sıralarında Nusrettin Mahallesi Barbaros Sokak'ta meydana geldi. Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet D., Fatma K.'ye vurmaya başladı. Bu sırada Fatma K., mutfaktan aldığı bıçak ile Ahmet D.'yi sırtından ve kolundan yaraladı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Evden çıkan Fatma K., polise kendisini ihbar edip, sağlık ekiplerine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Fatma K. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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