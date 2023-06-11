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  4. Yer: Düzce... Fark ettikten sonra rafting kürekleriyle kurtarmaya giriştiler! O anlar kamerada

Yer: Düzce... Fark ettikten sonra rafting kürekleriyle kurtarmaya giriştiler! O anlar kamerada

11.06.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de raftingciler, sorumsuz balık avcılarının Melen Çayı’nda bıraktığı olta misinasına takılan yılanı kurtardı. Yılanın kurtarılma anını cep telefonu kamerası ile çeken raftingciler, balık avcılarına da uyarılarda bulundu.

Düzce’deki Melen Çayı’nda misafirleri ile rafting yapan Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, çayın kenarında bir hareketlilik fark etti. Hareketliliğin olduğu yere gelen Karanfil ve misafirleri, balık avcılarının attığı misinaya takılmış olan yılanı fark etti. Rafting kürekleriyle yılanı kurtarmaya girişen Karanfil ve arkadaşları, uzun süren çabaların ardından yılanı takıldığı misinadan kurtarmayı başardı. Yılanın kurtarılma anını cep telefonu kamerası ile çeken raftingciler, balık avcılarına da uyarılarda bulundular.

"BİRÇOK SU CANLISI BUNLARA TAKILARAK ÖLÜYORLAR”

Karanfil, “Yılanımız sorumsuz avcıların bıraktığı misinalarda takılı kalmış. Balık avcılarının sorumsuzca avlanması ve avlandıktan sonra olta misina ve ağlarını derelerde bırakması sonucu birçok su canlısı bunlara takılarak ölüyorlar” dedi. (İHA)

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