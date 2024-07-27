Yer: Esenyurt! Parasını geri isteyince... Dolmuştaki vatandaşla Afrikalı kadın arasında tartışma

Esenyurt'ta bir dolmuşun içinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Afrikalı kadın ile bir kadın vatandaş arasında yaşanan tartışma dikkat çekti.

İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ TARTIŞMASI

Edinilen bilgilere göre; dolmuşa binen Afrikalı kadın, gideceği yerde inemeyince parasını isteyip inmek istedi. Şoför, indi-bindi ücreti kesip geri verince Afrikalı kadın olay çıkardı. Dolmuştaki bir kadın vatandaş da Afrikalı kadına tepki gösterdi.

Videoda, kadın vatandaşın, "Sen kimsin? Sen benim memleketimde yaşıyorsun. Benim memleketim. Ben Türk'üm senin gibi değilim." deyip küfürler savurduğu görüldü.