HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Esenyurt! Parasını geri isteyince... Dolmuştaki vatandaşla Afrikalı kadın arasında tartışma

Yer: Esenyurt! Parasını geri isteyince... Dolmuştaki vatandaşla Afrikalı kadın arasında tartışma

27.07.2024 09:33
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü restorana düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü restorana düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da kan donduran olay! Dakikalarca annesini balkonda bıçakladı

Ankara'da kan donduran olay! Dakikalarca annesini balkonda bıçakladı

Otomobil park halindeki araçlara çarptı, yayalar son anda kurtuldu

Otomobil park halindeki araçlara çarptı, yayalar son anda kurtuldu

İçerik devam ediyor
Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.07.2024 09:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'taki bir dolmuşta kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Dolmuşa binen Afrikalı kadının gideceği yerde inemeyince parasını isteyip inmek istediği, şoför de indi-bindi ücreti kesip geri verince olay çıkardığı öğrenildi. Bu olaya tepki gösteren bir kadın vatandaşla aralarında yaşanan tartışma ise dikkat çekti.

Esenyurt'ta bir dolmuşun içinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Afrikalı kadın ile bir kadın vatandaş arasında yaşanan tartışma dikkat çekti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ TARTIŞMASI

Edinilen bilgilere göre; dolmuşa binen Afrikalı kadın, gideceği yerde inemeyince parasını isteyip inmek istedi. Şoför, indi-bindi ücreti kesip geri verince Afrikalı kadın olay çıkardı. Dolmuştaki bir kadın vatandaş da Afrikalı kadına tepki gösterdi.

a3

Videoda, kadın vatandaşın, "Sen kimsin? Sen benim memleketimde yaşıyorsun. Benim memleketim. Ben Türk'üm senin gibi değilim." deyip küfürler savurduğu görüldü.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Esenler'de taciz iddiası! Vatandaşlardan tekmeli yumruklu dayakEsenler'de taciz iddiası! Vatandaşlardan tekmeli yumruklu dayak
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt dolmuş
En Çok Okunan Haberler
Otomobil satışları için bir karar daha

Otomobil satışları için bir karar daha

Artık çoğunluk kararı zorunluluğu aranmayacak

Artık çoğunluk kararı zorunluluğu aranmayacak

Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia!

Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia!

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Beren Su hayatını kaybetmişti! Akılalmaz görüntü: Bir elinde termosu tutmuş

Beren Su hayatını kaybetmişti! Akılalmaz görüntü: Bir elinde termosu tutmuş

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür 'Yeri can sıkıcı' diyerek açıklama yaptı

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür 'Yeri can sıkıcı' diyerek açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.