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Yer: Eskişehir! Kilise pastörüne tokat attı, nedeni şoke etti... "Girdiği andan itibaren tuhaf durumdaydı"

06.11.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de İ.Ö. (46) gittiği kilisedeki ayin sırasında kilise pastörü Artun Tokatlı’ya (38) tokat attı. İ.Ö. ifadesinde, “Vaazda Hristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu, örnek olarak birisinin kendisine vurduğu zaman ona karşılık vermemesi gerektiğini, hatta yüzünü uzatması gerektiğine dair sözler söyledi. Kötülük yapanları Hristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söylediği için heyecanlandım. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için tokat attım” dedi.

Emekli 2 çocuk babası İ.Ö., 30 Ekim’de Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Sümer Sokak’taki Protestan kilisesine gitti. Pazar ayini sırasında içeride dolaşan İ.Ö., bir süre sonra kilise pastörü Artun Tokatlı’nın yanına gidip tokat attı. Kilisedekiler tarafından yakalanarak bir odaya kapatılan İ.Ö., çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen İ.Ö., işlemlerinin ardından ‘din görevlisini kasten yaralama’ suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.Ö. daha sonra ise Başsavcılık kararıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri servisine yatırıldı.

‘HOŞGÖRÜ TESTİ YAPMIŞ’

Şüpheli İ.Ö., sorgusunda amacının pastöre zarar vermek olmadığını öne sürerek, ‘hoşgörü testi’ yaptığını söyledi. İ.Ö. ifadesinde, “Kiliseye gittiğimde pazar ayini vardı. Kilisede Artun ilahiler okudu, İncil’den sözler söyledi. Hatta Hristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu, örnek olarak birisinin kendisine vurduğu zaman ona karşılık vermemesi gerektiğini, hatta yüzünü uzatması gerektiğine dair sözler söyledi. Kötülük yapanları Hristiyanların ödüllendireceğini ve affedileceğini söylediği için heyecanlandım. Gerçekten ödül verilip verilmeyeceğini denemek için papaz Artun’un yüzüne tokat attım. Özel olarak bu şahsa zarar vermek istesem, herkesin içinde yapmazdım. Zira pazartesi, salı, çarşamba kilisede, kilisenin işlerini takip eder, o zaman da yapabilirdim. Ben tokat attıktan sonra papaz Artun benim ellerimi sıktı ve duvara yapıştırdı. Sonra beni odaya kapatıp polise şikayet ettiler” dedi.

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Pastör Artun Tokatlı ise olay nedeniyle kilise olarak çok üzüldüklerini söyledi. Münferit bir olay olarak değerlendirdikleri konuyla ilgili emniyet ve başsavcılığın hassasiyet gösterdiğini anlatan Tokatlı, “Kilisemizdeki pazar ibadetimizde maalesef münferit, üzücü bir olay oldu. Akıl sağlığı kısmen yerinde olmayan bir şahıs tarafından saldırıya uğradık. Biz kilise olarak çok üzüldük bu duruma. Aynı zamanda gerek emniyet ve başsavcılık oldukça bu konuya karşı hassas davrandılar. Gerekli bütün ilgiyi gösterdiler. Şahıs kiliseye girdiği andan itibaren tuhaf durumdaydı. Dua sırasında Türkçe Fatiha duasını okudu. Baştan belli bir niyeti vardı. Biz dikkat etmeye çalıştık ama yine de şahıs saldırmaya, vurmak istedikten sonra belli bir yere kadar tedbir alabildik. Şahıs bana vurduktan sonra etkisiz hale getirdim. Kalabalıktı, ibadetin sonunda kilise üyeleri henüz inmemişlerdi aşağıya. Şahsı etkisiz hale getirerek polisi aradık” diye konuştu.

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Şüpheli İ.Ö.’nün vaaz sonrasında yanına geldiğini ifade eden Tokatlı, yaşananları söyle anlattı:

“Benden onu vaftiz etmemi istedi. Ben bu şekilde insanları vaftiz etmediğimizi, bunun bir süreci olduğunu, gerçekten Hristiyanlığı tanıması gerektiğini ve ondan sonra vaftiz olması gerektiğini söyledim. Ancak bu konu çok mutlu etmedi. Ve ondan sonra da vurdu. Göz göze temas sağlamıyordum o arada vurdu. Bunun münferit olay olarak değerlendiriyoruz. Eskişehirliler kiliseye karşı her zaman hoşgörülü ve saygılı yaklaşan bir halkı, yetkilileri var. Bu açıdan münferit bir olay olarak değerlendiriyoruz. Eskişehir Protestan Kilisesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ibadethane statüsü kazanmış nadir bir yerdir.”

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay, kilisenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, kürsüde olan Artun Tokatlı’nın yanına giden şüpheli İ.Ö.’nün, bir süre konuştuktan sonra tokat attığı daha sonra ise çevredekilerle birlikte bir odaya götürüldüğü görüldü.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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