Yer: İskenderun! Şehir 1.5 metre sular altında kaldı, vatandaşlar botla kurtarılıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan kuvvetli yağış uyarısı sonrası İskenderun adeta göle döndü. Akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış sonrası kent merkezindeki su yüksekliği 1.5 metreye yaklaştı.

DEPREM SONRASI KENTTE 1 METREYE YAKIN ÇÖKME MEYDANA GELMİŞTİ

Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı. Çay Mahallesi’nde iş yerleri su içerisinde kalırken, araçlar da mahsur kaldı.

Yer yer suyun boyunun 1.5 metreyi bulduğu Çay Mahallesi’nde evlerde mahsur kalan vatandaşlar, iş makinası, yüksek tonajlı araçlar ve AFAD tarafından botla kurtarılmaya devam ediyor.

Çağrı Özdemir, her yağışta İskenderun’u su bastığını belirterek “Depremden beri burası böyle ve en ufak yağmurda böyle oluyor. Dünden beri ben motorlarımı ve araçlarımı kurtarmaya çalışıyorum” dedi.

Mehmet Ali Güler, iş yerine dosyaları almak için gittiğinde mahsur kaldığını belirterek, “Konteynerimiz suyun içinde masaların üzerinde bilgisayarlarımız var onları kurtarmaya çalışıyoruz. Dosya ve evraklarımızı almaya gitmiştik. Ekipler sağ olsunlar, kurtardılar” ifadelerini kullandı. (İHA)







