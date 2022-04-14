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Yer İstanbul… 200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

14.04.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki tarihi genelevlerinin yıkımından dikkat çeken haberler geldi. Beyoğlu Belediyesi tarafından yıkılan Karaköy’deki genelevin hafriyat çalışmaları sırasında Osmanlı hamamı ve sinagog kalıntıları bulundu. Kültür-sanat merkezine dönüştürme projesi kapsamında yıkılan genelevleri ile ilgili son durum hakkında ise belediyeden açıklama geldi.

Yer İstanbul… 200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Karaköy, Zürafa Sokak’taki tarihi genelevlerinin altından bir başka tarih çıktı. Beyoğlu Kültür Yolu’nun bir parçası olarak kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için yıkılan Karaköy’deki 200 yıllık genelevin altından tescilli 2 tarihi eser çıktı. Yıkımdan önce Anıtlar Kurulu’nun tespit ettiği eserlerin, yaklaşık 120 yıllık tarihiyle bilinen sinagog ile Osmanlı hamamı olduğu öğrenildi.

Zürafa, Kadem ve Alageyik sokaklarının kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için yıkımına başlanan binaların bulunduğu alan yaklaşık bin yıllık tarihi geçmişe sahip Galata semtinde yer aldığı için çalışmalar büyük dikkatle sürdürülüyordu.

KÜLTÜR SANAT MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Milliyet’in haberine göre; Beyoğlu Belediyesi’nin yürüttüğü Beyoğlu Kültür Yolu projesinin parçası olarak yıkılan 42 genelevin yerine yapılacak kültür sanat merkezinin, Atatürk Kültür Merkezi, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Muammer Karaca Tiyatrosu, Garibaldi Salonu, Mısır Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi, Grand Pera Emek Sahnesi gibi yapılarla kaynaştırılması planlanıyor. 11 Şubat’ta yıkımına başlanan genelev binalarının hafriyatı kaldırılırken tescilli tarihi eserler ortaya çıktı.

İş makineleri 60-70 yıllık binaların yıkımını gerçekleştirirken uzmanlar alt taraftaki bir binanın altından beliren kırmızı tuğlalı yapıyı fark etti. Yapının Osmanlı mimarisinin tipik örneği olduğu görülürken 200-300 yıllık tarihe sahip bir hamam olduğu tahmin ediliyor. Kırmızı tuğlalarla inşa edilen hamamın üzerine genelev binalarının yapıldığı anlaşıldı. Anıtlar Kurulu’nun yıkım öncesinde kayıt altına aldığı Büksek Kaldırım Büyük Eşkanazi Sinagogu’nun duvarları da hafriyatla birlikte görünür oldu. Orta Avrupa kökenli Yahudilerin İstanbul’a gelmesi üzerine 1900 yılında yapılan sinagog da hafriyat çalışmaları sırasında özenle korundu. Osmanlı mimarisinin tanımlandığı alanın 1164 yılından itibaren I. Manuel’in Cenevizlilerle kurduğu ilişkiyle aynı zamanda Ceneviz semti olduğu hatırlatılırken, çalışmalar sonucu buluntuların tarihinin daha eskiye gidebileceği belirtildi.

ZÜRAFA SOKAK’TA 35 BİNA YIKILDI

Beyoğlu Belediyesi Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokak’ın kültürel dönüşümünün tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, “Zürafa Sokak’ta 35 binanın yıkım işlemleri tamamlandı ve hafriyatı kaldırılıyor. Kalan 5 yapı için hak sahipleriyle kurul görüşüyor. Bir sinagog, sinagog müştemilatı ve bir tarihi hamam bulunuyor. Kurul kararının ardından tarihe kazandırılması için projelendirilecek” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelev İstanbul
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