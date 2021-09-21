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  4. Yer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladı

Yer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladı

21.09.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kiralık ev ve yurt fiyatlarındaki artış sonrası barınacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, bir araya geldikleri parkta bankların üzerinde sabahlayarak soruna çözüm bulunması için çağrıda bulundu.

Yer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladı

İstanbul'da kiralık ev ve yurt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle barınacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, bu duruma dikkat çekmek için “Barınamıyoruz Hareketi”ni hayata geçirdi.

BANKLARIN ÜZERİNDE SABAHLADILAR

Kadıköy'de bir araya gelen öğrenciler, Yoğurtçu Parkı'nda bankların üzerinde sabahladılar.

Milliyet'in haberine göre abartılı bir tepki vermediklerini ve milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlattıklarını belirten öğrenciler, seslerini duyurmak için en ulaşılabilir seçenek olan banklarda buluştuklarını aktardı.

CHP'Lİ TANAL'DAN DESTEK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’da öğrencilerin başlattığı harekete destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy Mahmut Tanal
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bir kere de insan olun . Öğrenci bu çocuklar yapmayın yazıktır günahtır…
Imamoğlu nerde o niye sahne almamış? yuzlerce dairesinden birkaçını tahsis edebilirdi
yol köprü camii yapılacağına öğrenci barınma yurtları, yapın ülkenin gelecekleri diyorsunuz bumu gençlere verdiğiniz önem 45.tl.den 650.tl çıkartmışlarda yetmiyor bu hayat pahalılığında verdiniz aylık harçlık,

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