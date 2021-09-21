Yer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladı

İstanbul'da kiralık ev ve yurt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle barınacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, bu duruma dikkat çekmek için “Barınamıyoruz Hareketi”ni hayata geçirdi.

BANKLARIN ÜZERİNDE SABAHLADILAR

Kadıköy'de bir araya gelen öğrenciler, Yoğurtçu Parkı'nda bankların üzerinde sabahladılar.

Milliyet'in haberine göre abartılı bir tepki vermediklerini ve milyonlarca öğrencinin ortak hikâyesini anlattıklarını belirten öğrenciler, seslerini duyurmak için en ulaşılabilir seçenek olan banklarda buluştuklarını aktardı.

CHP'Lİ TANAL'DAN DESTEK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’da öğrencilerin başlattığı harekete destek verdi.

