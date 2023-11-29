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  4. Yer: İstanbul! Faciaya ramak kala... 6 kişilik aile ölümün kıyısından döndü

Yer: İstanbul! Faciaya ramak kala... 6 kişilik aile ölümün kıyısından döndü

29.11.2023 16:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da gün boyu etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yüzünden Eyüpsultan'daki bir inşaat alanında toprak kayması oldu. 6 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekondu bölgesinde yaşanan toprak kayması sonrası evde kimsenin olmaması bir trajediyi engelledi.

Yer: İstanbul! Faciaya ramak kala... 6 kişilik aile ölümün kıyısından döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından şiddetli fırtına uyarısı sonrası gün boyu etkili olan sağanak yağış hayatı adeta durma noktasına getirdi. Fırtına sebebiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Eyüpsultan'ın Esentepe Mahallesi'nde de toprak kayması yaşandı. Olay mahalindeki evlerin son görüntüleri dronlar ile çekildi.

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BİR TRAJEDİNİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

6 kişilik ailenin yaşadığı evlerden biri ise içeride kimsenin olmadığı sırada kısmen çöktü. Evde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlendi. Çökme sonucu evin içinde bulunan eşyalar ise etrafa savruldu. Toprak kayması sonucu 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerde yaşayan vatandaşlar ise otellere ve misafirhanelere yerleştirildi. Öte yandan toprağın kaydığı alan ve evler havadan görüntülendi.

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"KORKUDAN İÇERİ GİREMİYORUZ"

Evinin bir kısmı çöken Fikri Atik, “Mağdur olduk. Birden oldu korktuk. Gerçekten çok ciddi bir gürültüyle oldu. Ben çocukları okula götürmüştüm. Eşim aradı ben geldiğimde maalesef bir kısmı çökmüştü. Müteahhit burada yapmış olduğu işi düzgün yapmadığından dolayı yaşandı. Ben de inşaat işi yapıyorum. Bundan kaynaklı bir sıkıntı bu. Normalde oraya fore kazığı çakıp, kirişleri atıp, temkinli bir Şekilde tünel kalıp şeklinde veya aşağıya inmesi gerekiyordu. Biz 6 kişilik bir aileyiz, hepimiz de yok olabilirdik. Evimize şuanda giremiyoruz. Müştemilat bölümüm vardı. Benim özel eşyalarımın olduğu bir alandı. Aşağı yukarı 1 buçuk milyonun üzerinde değeri olan eşyam vardı. Onların tamamı çamura karıştı. Bahçem vardı, tamamı gitti. Şuanda evin içerisine hiç giremiyoruz. Ceketimizden başka hiçbir şeyimizi alamadık. Bütün eşyalarımız evin içinde korkudan giremiyoruz. Mağduruz, durum bu” dedi. (İHA)

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İstanbul Fırtına
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