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Yer: İstanbul! Görenler buz kesti: Gönderilen kalpli kutunun içinden çıktı

13.05.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir galerinin başı haraç çetesi ile dertte. Daha önce çete, galerinden 200 bin dolar istemiş, olumsuz yanıt alınca da silahlı saldırı düzenlemişti. Bu seferde galeriye bir kişinin getirdiği paketin içindeki kalpli kutundan el bombası çıktı. Olay yerine gelen polis yaptığı incelemede bombanın sahte olduğunu belirlerken şimdi her yerde paketi getiren kişi ve çete üyeleri aranıyor.

Yer: İstanbul! Görenler buz kesti: Gönderilen kalpli kutunun içinden çıktı

İstanbul Bahçelievler'de bir haraç çetesi, 2 ay önce bir galeriden 200 bin dolar istemiş, olumsuz yanıt alınca da galeriye silahlı saldırı düzenlemişti. O çete halen kayıp ama boş durmuyor. Aynı galeriye şimdi de içinde güllerle dolu bir kalpli kutuda sahte el bombası bırakıldı.

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"PATRONUNUZA BİR HEDİYE"

İnanması zor ama gerçek. Güllerle dolu hediye paketinin içinde sahte el bombası gönderdiler. Galeriye o paketi gönderenler iddiaya göre yabancı değil. 2 ay önce 200 bin dolar isteyen, verilmeyince de silahlı saldırı düzenleyen haraç çetesi. Olay geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de meydana geldi. O çete bu sefer de gözdağı vermek için harekete geçmişti. Yüzünde maske olan bir kişi, iş yerinin önüne geldi. Etrafı kontrol ettikten sonra sakince iş yerine girdi. Elindeki paketi direk çalışanlara uzatarak 'Size bir paket var, patronunuza bir hediye' dedi.

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PAKETİN İÇİNDEN EL BOMBASI ÇIKTI

Kanal D Haber'in haberine göre çalışanlar o paketi açtı. Paket içerisinde kalpli bir kutu vardı. Paketin içerisinde ise ilk başta anlaşılmayacak şekilde etrafı kurutulmuş güllerle çevrili bir el bombası vardı. El bombasını görünce çalışanların hepsi buz kesti. İhbar sonucunda olay yerine gelen polis, bombanın sahte olduğunu belirledi. Polis o paketi getiren kişi başta olmak üzere haraç çetesinin peşine düştü.

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İstanbul el bombası haraç

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