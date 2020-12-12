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Yer: İstanbul! Hamile kadın araçta doğum yaptı

12.12.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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Yer: İstanbul! Hamile kadın araçta doğum yaptı

İstanbul Sancaktepe'de sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.

Olay, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen kadın, doğum sancıları tutunca eşi tarafından araçla hastaneye doğru yola çıktı. Hastanenin önüne geldikleri sırada kadın araçtan inemedi. Bunun üzerine hastaneden çıkarak gelen doktorlar, kadına araçta doğum yaptırdı.

KADIN VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık çalışanlarının koşuşturmaları ve bebeği kucaklayarak hastaneye götürmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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