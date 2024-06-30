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  4. Yer: İstanbul! Kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne daldı

Yer: İstanbul! Kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne daldı

30.06.2024 12:29
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Bakırköy’de cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle gece kulübüne daldı. Araçta sıkışan sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası gece kulübünde hasar oluştu.

Yer: İstanbul! Kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne daldı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; A.M.G. isimli sürücü, seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, cadde üzerinde bulunan gece kulübüne daldı.

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SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kadın sürücü A.M.G.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kaza sonrası gece kulübünde hasar oluşurken otomobil ise çekici yardımı ile çıkartıldı.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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İstanbul Bakırköy gece kulübü kaza
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