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Yer: İstanbul! Navigasyonun gösterdiği yola girdi, boşluğa uçtu

27.10.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir sürücü, aracıyla seyir halindeyken navigasyonun gösterdiği toprak yola girdi. Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü boşluğa uçtu. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, navigasyonun toprak yolu güzergah olarak seçmesi nedeniyle, aynı yolda daha önce benzer kazaların meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Kainat sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbek uyruklu sürücüsü Mukharramkon Jamalova, aracıyla D-100 Karayolu üzerinde ilerlerken, navigasyonun gösterdiği toprak yolu kullandı. Sürücü, toprak yola girdiği sırada kontrolünü kaybederek savruldu. Park halinde bulunan diğer araçlara çarpmamak için manevra yapan Jamalova, boşluğa düştü.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otomobil sürücüsü Mukharramkon Jamalova hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içindeki yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE KAZALAR MEYDANA GELMİŞ

Öte yandan, navigasyonun Kainat sokak üzerinde bulunan toprak yolu güzergah olarak seçmesi nedeniyle, aynı yolda daha önce benzer kazaların meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul navigasyon

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