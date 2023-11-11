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  4. Yer: İstanbul! Rahatlığı 'pes' dedirtti: Önce siparişi teslim etti sonra da tuvaletini yaptı

Yer: İstanbul! Rahatlığı 'pes' dedirtti: Önce siparişi teslim etti sonra da tuvaletini yaptı

11.11.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir kurye sipariş getirdikten sonra apartmana tuvaletini yaptı. Olay, kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle ortaya çıktı.

Olay, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18. 40 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.
Kuryenin ayrılmasından sonra apartmanın giriş katında oturan aile, kötü kokular gelmesi üzerine, kokunun geldiği yere doğru gitti. Burada apartmanın girişinde idrar olduğunu gördü.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı. Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüler de, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartmandan ayrılacağı sırada girişe idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra apartmandan ayrılıyor.

Kaynak: DHA

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