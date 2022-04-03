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Yer: İstanbul! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

03.04.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de iki grup arasında başlatan tartışma kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi yaralanırken 1 kişi de gözaltına alındı.

Yer: İstanbul! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi, silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla 1 kişi bacağından yaralandı. Kavga çevredekiler ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafları ayırırken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi gözaltına alındı. Kavga anları ise cep telefonu kameralarına kaydedildi.

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(DHA)

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İstanbul
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