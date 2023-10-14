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  4. Yer: İstanbul! TIR'ın kasasındaki camlar yola savruldu

Yer: İstanbul! TIR'ın kasasındaki camlar yola savruldu

14.10.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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İstanbul Sancaktepe'de Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kavşağında bir TIR'ın n kasasında bulunan camlar yola düştü. TIR'dan yola saçılan camlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Yer: İstanbul! TIR'ın kasasındaki camlar yola savruldu

Olay, saat 07.30 sıralarında Sancaktepe Atatürk Caddesi ile Atayolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

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İddiaya göre; kavşağa girdiği sırada bilinmeyen bir nedenle TIR'ın kasasında yüklü olan camlar kırılarak yola saçıldı. Kavşak üzerinde plaklar halinde kırılıp yola saçılan camlardan dolayı trafik durma noktasına geldi.

Yol bakım ekiplerinin temizleme çalışmaları sonucunda camlar süpürülerek yolun kenarına alındı. Temizleme çalışmalarının ardından trafik normal haline döndü.

Kaynak: DHA

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İstanbul Tır

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