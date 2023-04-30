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  4. Yer: İstanbul! Uzmanlar uyarmış, görüntüler ise tedirgin etmişti... Yaşanan olay itfaiyeyi alarma geçirdi

Yer: İstanbul! Uzmanlar uyarmış, görüntüler ise tedirgin etmişti... Yaşanan olay itfaiyeyi alarma geçirdi

30.04.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem korkusunun yaşandığı İstanbul'da, her gün binlerce aracın geçtiği D-100 Karayolu'nun üzerinde bulunan Maltepe kavşak köprüsünün betonlarında dökülme meydana geldi. Köprünün betonu dökülünce itfaiye alarma geçti. Betonun döküldüğü köprü ayakları çevresine şerit çekilerek önlem alınırken, inceleme yapılacağı belirtildi. Maltepe kavşak köprüsü, daha önce betonundaki midye kabuklarının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Köprünün görüntüleri tedirgin etmiş, uzmanlar ise uyarı yapmıştı.

Yer: İstanbul! Uzmanlar uyarmış, görüntüler ise tedirgin etmişti... Yaşanan olay itfaiyeyi alarma geçirdi

Her gün binlerce aracın geçtiği D-100 Karayolu'nun üzerinde bulunan Maltepe kavşak köprüsünün betonlarında dökülme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha önce betonunda bulunan deniz kabuklarıyla gündeme gelen köprünün, sıvalarının dökülmesiyle beraber paslanmış demirleri görünmeye başladı.

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İtfaiye ekipleri tehlike oluşturan beton parçalarını levye yardımıyla yerinden sökerek, köprü ayaklarının etrafında önlem aldı.

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Dökülme meydana gelen alandan geçen vatandaşlar ekipler tarafından uyarılırken, bazı vatandaşların ise şeridi atlayarak geçtikleri görüldü.

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UZMANLAR UYARMIŞTI

İstanbul'da beklenen olası deprem köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. Kritik noktada bulunan Maltepe kavşak köprüsü de betonunda ortaya çıkan midye kabukları nedeniyle gündeme gelmişti.

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Deprem korkusunun yaşandığı İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Deprem korkusunun yaşandığı İstanbul'da tedirgin eden görüntü!

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, köprünün incelenip iyileştirme ve güçlendirme yapılması gerektiğini belirtmişti.

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Yıldırım, "Burada beton yüzeyinde yıpranmalar var. Yıpranma olan yerlerde açılmalar var, açılma olan yerlerde de demirlerin paslandığını görüyorum. Bu gibi köprülerin ne kadar varsa incelenip elden geçirilmesi, gerekiyorsa onarılması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Sarper Celasun ise, "Beton kalitesi oldukça düşük. Deniz kumu kabuğu olan yapılar zaten riskli" şeklinde konuşmuştu. (DHA)

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