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  4. Yer İzmir… İğrenç iddianın ardından dövüp, jandarmaya teslim ettiler

Yer İzmir… İğrenç iddianın ardından dövüp, jandarmaya teslim ettiler

29.08.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalleli tarafından dövülüp, jandarmaya teslim edilen 45 yaşındaki A.K. tutuklandı.

Yer İzmir… İğrenç iddianın ardından dövüp, jandarmaya teslim ettiler

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşadığı erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuk, olayı mahalleliye anlattı.

Mahalleli de şüpheliyi yakalayarak dövdü. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İzmir

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