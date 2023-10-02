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  4. Yer: İzmir! Mahkeme itirazı kabul etti, fahri müfettişin yazdırdığı trafik cezası iptal edildi

Yer: İzmir! Mahkeme itirazı kabul etti, fahri müfettişin yazdırdığı trafik cezası iptal edildi

02.10.2023 10:05 | Son Güncelleme:
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İzmir'de bir otomobil sürücüne fahri müfettiş tarafından ceza yazıldı. Cezanın yazılmasının ardından sürücü soluğu mahkemede aldı. İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle yapılan itirazı kabul edip cezayı iptal etti.

Yer: İzmir! Mahkeme itirazı kabul etti, fahri müfettişin yazdırdığı trafik cezası iptal edildi

Olay, 8 Nisan'da, İzmir-Çeşme çevre yolu Uzundere çıkışında meydana geldi. Otomobil sürücüsü N.N.'ye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından idari para cezası yazdırıldı. Cezanın kendisine tebliğ edilmesinin ardından N.N., avukatı Oğuzhan Bizkevelci aracılığıyla yargıya başvurdu. İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, Kabahatler Kanunu'nun 'Kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayan bütün deliller, idari yaptırım kararında belirtilmelidir' maddesine atıf yapılıp, cezanın iptali istendi. Hakimlik, 'Fahri Trafik Müfettişliği İhlal Tespit Tutanağı'nda hiçbir delil ortaya konmadığını belirtti. Cezanın Fahri Trafik müfettişinin anlık görsel tespitine dayandığı da dikkat çekilip, Fahri Trafik müfettişliğinin tespit edilen ihlali delillendirme zorunluluğu olmadığına dair bir maddenin bulunmadığı da vurgulandı. Bu gerekçelerle, hata yapılması ihtimalinin bulunduğu, bu haliyle kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin toplanması gerektiği kanaatine varıldığı ifade edildi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, N.N.'nin, ilgili kanun maddesini ihlal ettiğine dair fotoğraf, video gibi delil elde edilmeden tespit tutanağı düzenlenmiş olması nedeniyle tutanak dışında ihlal iddiasını destekleyen ispata yarar somut delil bulunmadığını belirtti. İtirazı kabul eden mahkeme, fahri trafik müfettişi tarafından yazdırılan idari para cezasının iptaline karar verdi.

Kararla ilgili konuşan avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Mahkeme, vermiş olduğu kararla Fahri Trafik Müfettişi tarafından yazılan somut delille desteklenmeyen cezanın iptaline karar verdi. Kararın emsal niteliğinde olduğu kanaatindeyim" dedi.

Kaynak: DHA

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