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  4. Yer: Kağıthane! Metrelerce yüksekte ayağı kaydı: Tuttuğu o ip hayata bağladı

Yer: Kağıthane! Metrelerce yüksekte ayağı kaydı: Tuttuğu o ip hayata bağladı

01.07.2024 12:25
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İstanbul Kağıthane'de macera filmlerini aratmayan sahneler yaşandı. İddialara göre boru döşemek için bina boşluğuna çıkan adamın ayağı kayınca metrelerce yüksekten düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bir ipe zar zor tutunan adamın o halleri görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Yer: Kağıthane! Metrelerce yüksekte ayağı kaydı: Tuttuğu o ip hayata bağladı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam tamirata başladı. Hiçbir önlem almadan çatıya çalışan adam, ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.

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HAVADA ASILI KALDI

Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güç bela kurtardı. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise o anları telefonları ile kayda aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayla ilgili konuşan Cüneyt Yarışan, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ifade etti.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Kağıthane
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