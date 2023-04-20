Yer: Kahramanmaraş! Tarım arazisinde... "Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadık"

Depremlerde, ilçenin kırsal kesimindeki Tatlar Mahallesi'ndeki 850 haneden 307'si yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı mahallede, dağdan kopan kaya parçaları da bir eve hasar verdi ve yola yuvarlandı.

Büyüklüğü ve çevreye verdiği hasarları gün geçtikçe daha da ortaya çıkan depremin, mahallede yerleşim yerine yakın tarım arazisinde de obruk oluşturduğu görüldü.

Yaklaşık 4 metre genişliğindeki obruk, dron ile görüntülendi.

Mahalle Muhtarı Kamil Gülle, ilk depremin ardından ailesiyle dışarıya çıktığını ve Nurhak Kaymakamı Sercan Yıldız'a bilgi verdiğini anlattı.

Kaymakam Yıldız'ın talimatıyla camiden mahalle sakinlerinin evlerine girmemeleri konusunda anons yaptırdığını belirten Gülle, "Vatandaşlar da bu talimata uyarak araçlarında ve güvenli yerlerde kaldı. İkinci depremle mahallede bulunan 850 binadan 307'si yıkıldı. Çok şükür uyarılar sayesinde can kaybımız olmadı." dedi.

Gülle, mahalledeki üç camiden ikisinin de ağır hasar aldığını ifade etti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY İLE KARŞILAŞMADIK"

Fay hattının bölgede çok büyük etkileri olduğunu, dağlardan kayaların koptuğunu belirten Gülle, "Depremden sonra burada büyük bir obruk oluştu. Burası 15 metreydi. Yağmur yağışı nedeniyle toprak dolunca biraz daha derinlik azaldı. Burada ilk defa böyle bir obruk oluştu. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadık. Henüz inceleme de yapılmadı. Bölgede başka bir obruk daha oluşmuş. Şu an Nurhak genelinde depremin ardından iki obruk oluştu." diye konuştu.

Yaşadıklarının anlatmayla bitmeyeceğini ifade eden Gülle, depremin yarattığı korkuyu dile getirmekte güçlük çektiklerini kaydetti.

Gülle, obruk oluşan yerin tarım arazisi olduğunu, sahibinin inceleme yapılmasının ardından güvenli hale gelince tarlasını ekip biçeceğini söyledi.

(AA)

