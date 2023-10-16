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Yer: Karabük! Ayı iş hanına girip esnafa saldırdı... Dehşet anları böyle kaydedildi!

16.10.2023 23:27 | Son Güncelleme:
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Karabük'te şehir merkezine inen ayılar ortalığı birbirine kattı. Karabük'ün farklı yerlerinde görülen ayılardan biri şehir merkezindeki bir iş hanına girip esnafa saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından böyle kaydedildi!

Yer: Karabük! Ayı iş hanına girip esnafa saldırdı... Dehşet anları böyle kaydedildi!

Karabük'te şehir merkezine inen ayılar vatandaşlara zor anlar yarattı. İlk olarak kent merkezindeki bir altgeçitte vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ayıların bir sonraki durağı ise bir iş hanı oldu.

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Vatandaş altgeçitte gördüğü ayıyı başta yanına çağırırken ayının kendisine doğru gelmesiyle panik yaparak, "Gelme gelme, dur" diyerek ayıyı durdurmaya çalıştı.

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İŞ HANINA GİRDİ, KORKULUKLARA TIRMANDI, ESNAFA SALDIRDI...

Ayılardan biri daha sonra 200 Evler Mahallesi'nde görüldü. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen ayı koşarak uzaklaştı. Ayılardan biri ise şehir merkezinde bulunan bir iş hanına girdi. İş hanında merdivenlerin korkuluklarından tırmanan ayı, esnaflara saldırmaya çalışırken, esnaflar kaçarak korku dolu anlar yaşadı. Ayı iş hanı içerisinde esnafları kovalarken, esnaflar kendilerini dükkana zor attığı anlar kaydedildi. Ayının saldırdığı anlar esnaflar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Şehir merkezinde gezen ayılar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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BİR VATANDAŞI KOVALADI

Ayı saldıran esnaflardan Gökhan Açıkgöz, bir anda geldiğini ve korktuklarını söyleyerek, "Bir arkadaşı kovalıyordu onu dükkana aldım. Daha sonra dükkanın camlarını kırıyordu. Her tarafa saldırdı. Işıkları kapattık, ayının göreceği kısımlardan kaçtık, 155'i aradım ihbarda bulunduk. 5 dakika oyalandık, daha sonra ayı gitti" dedi.

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Karabük Belediyesi ekipleri de ayıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şehir merkezinde ayıları kovalayarak uyuşturucu iğneler ile ayıları yakalamaya çalıştı. Şantiyeye kaçan ayıyı ekipler kovalarken, şantiyede bulunan işçilerden de kulübenin kapısını kapatmalarını istedi. Şantiyede bulunan Zülküf Aydın, "Belki içere girer dedim ama girmedi. Dere tarafına kaçtı. Çay da hazırdı elimizde, ama arkadaş kapıyı kapatmamızı istedi kapıyı kapattık. Keşke içeri gelseydi, tutardık hayvanat bahçesine götürürdük" dedi. (İHA)

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Karabük ayı

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