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  4. Yer: Kayseri! Korkunç olay... AVM'deki mescitte ölü bulundu

Yer: Kayseri! Korkunç olay... AVM'deki mescitte ölü bulundu

21.10.2023 12:44 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de S.G. (57), temizlik görevlisi olarak çalıştığı alışveriş merkezindeki mescitte ölü bulundu.

Yer: Kayseri! Korkunç olay... AVM'deki mescitte ölü bulundu

Korkunç olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'nda meydana geldi. Alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan S.G.'yi 3’üncü kattaki restoran bölümünde bulunan mescitte hareketsiz olarak görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, S.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından temizlik görevlisinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kayseri AVM mescit

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