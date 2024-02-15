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Yer: Kırklareli! Dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü

15.02.2024 16:59 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sevinç G. (24), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Orhan Evzi'yi (36), sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

Yer: Kırklareli! Dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü

Dehşete düşüren olay, saat 01.00 sıralarında Lüleburgaz Güneş Mahallesi Nergis Sokak üzerinde meydana geldi. Sevinç G. ile dini nikahlı birlikte yaşadığı Orhan Evzi, arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinç G., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Orhan Evzi'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Evzi, ağır yaralanırken, Sevinç G., olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen Orhan Evzi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Orhan Evzi'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Polis, tarafından yakalanan Sevinç G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevinç G., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırklareli
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