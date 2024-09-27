HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Kocaeli! Nişanlısı yüzüğü attı, babasıyla birlikte evin sokağını bastı

Yer: Kocaeli! Nişanlısı yüzüğü attı, babasıyla birlikte evin sokağını bastı

27.09.2024 23:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de nişanı atan sevgilisinin yaşadığı evin sokağına giden F.C. ve babası H.M.C., tabancayla havaya 5 el ateş etti. Baba ve oğlu, nişanlısının babası ve kuzeni tarafından darp edildi.

Yer: Kocaeli! Nişanlısı yüzüğü attı, babasıyla birlikte evin sokağını bastı

Olay, saat 21.00 sıralarında Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1782 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yakın zamanda F.C. ile nişanlanan ancak nişanı atan M.A. isimli kadının yaşadığı evin sokağına F.C., babası H.M.C. ile birlikte otomobille geldi. Burada M.A.’nın yaşadığı eve yönelen baba H.M.C., yanındaki tabancayla havaya 5 el ateş etti.

KOCAELI---NISANI-ATAN-KADININ-SOKAGINA-G_411139_114250

DARP EDİLDİLER

Bu sırada evden çıkan M.A.’nın babası H.A. ve kuzeni M.A., silahı H.M.C.’nin elinden alarak baba ve oğlunu darp etti. Kavga sırasında baba ve oğlunun geldiği otomobilde de hasar meydana geldi.

KOCAELI---NISANI-ATAN-KADININ-SOKAGINA-G_411141_114250

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ile oğlunu Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, polis H.A. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Ekipler, sokakta inceleme gerçekleştirdi. Kavga sırasında hasar meydana gelen otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Bir ilk yaşanabilir...

Hastalığı nüksetmişti! Yüzünün son halini paylaştı

Hastalığı nüksetmişti! Yüzünün son halini paylaştı

Alman basınının iddiası gündem olmuştu! Açıklama geldi: 'Onay verilmedi'

Alman basınının iddiası gündem olmuştu! Açıklama geldi: 'Onay verilmedi'

Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü! Eşcinsel ilişki iddiası

Eşini uçurumdan iterek öldürmüştü! Eşcinsel ilişki iddiası

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? Netanyahu saldırıyı böyle onayladı

Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? Netanyahu saldırıyı böyle onayladı

İki grup arasında silahlı kavga! 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı

İki grup arasında silahlı kavga! 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.