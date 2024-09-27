Yer: Kocaeli! Nişanlısı yüzüğü attı, babasıyla birlikte evin sokağını bastı

Olay, saat 21.00 sıralarında Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1782 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yakın zamanda F.C. ile nişanlanan ancak nişanı atan M.A. isimli kadının yaşadığı evin sokağına F.C., babası H.M.C. ile birlikte otomobille geldi. Burada M.A.’nın yaşadığı eve yönelen baba H.M.C., yanındaki tabancayla havaya 5 el ateş etti.

DARP EDİLDİLER

Bu sırada evden çıkan M.A.’nın babası H.A. ve kuzeni M.A., silahı H.M.C.’nin elinden alarak baba ve oğlunu darp etti. Kavga sırasında baba ve oğlunun geldiği otomobilde de hasar meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ile oğlunu Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, polis H.A. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Ekipler, sokakta inceleme gerçekleştirdi. Kavga sırasında hasar meydana gelen otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır