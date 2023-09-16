HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Konya! AVM'de korkunç olay... Korkuluklara çıkıp kendisini aşağı bıraktı

Yer: Konya! AVM'de korkunç olay... Korkuluklara çıkıp kendisini aşağı bıraktı

16.09.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayan 19 yaşındaki Fatmanur Atasayım, hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Atasayım'ın korkuluklardan atladıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yer: Konya! AVM'de korkunç olay... Korkuluklara çıkıp kendisini aşağı bıraktı

Korkunç olay, dün saat 18.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi'nde meydana geldi. Fatmanur Atasayım, alışveriş merkezinin 3'üncü katındaki korkuluklara çıkıp kendisini aşağı bıraktı. Çevredekilerin ihbarıyla alışveriş merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atasayım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

471c9de05237f76c9ef3142e4a0b68a7 (1)

ÇEVREDEKİLERİN BAĞIRMALARINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Atasayım’ın atladığı anlar, alışveriş merkezindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Fatmanur Atasayım'ın önce korkulukların kenarında kısa süre beklediği, daha sonra da çevredekilerin 'Yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeden kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.

b8ede9edc429679aed5ef7030e7ecffd

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaçırıp işkence yaptılar! Dehşet anlarını sosyal medyadan paylaştılar... İfadeleri ortaya çıktı Kaçırıp işkence yaptılar! Dehşet anlarını sosyal medyadan paylaştılar... İfadeleri ortaya çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beraat etmişti, karara itiraz edildi! Ekrem İmamoğlu yeniden yargılanacak, tarih...Beraat etmişti, karara itiraz edildi! Ekrem İmamoğlu yeniden yargılanacak, tarih...
4 ilde orman yangını: Ekipler seferber oldu!4 ilde orman yangını: Ekipler seferber oldu!
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Anahtar Kelimeler:
İntihar Konya AVM

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.