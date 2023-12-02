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  4. Yer: Mardin! Kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Mehmet cinayete kurban gitmiş

Yer: Mardin! Kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Mehmet cinayete kurban gitmiş

02.12.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çakır, kiraladığı evde silahla vurulmuş bir şekilde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö., tutuklandı.

Yer: Mardin! Kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Mehmet cinayete kurban gitmiş

Olay, 30 Kasım’da Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır’ın ailesi, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır’ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi’nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi. Adrese giden ve kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır’ı hareketsiz buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Çakır’ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Çakır'ın cenazesi Mezopotamya Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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TABANCA HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI

Otopsisinde Çakır’ın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi, olayla ilgili F.Ö. gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da polisin aramasında, bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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