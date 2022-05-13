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Yer: Meksika! Evinde uyurken 3 metrelik çukura düştü

13.05.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da bir kişi uyuduğu sırada evinin zeminin çökmesi sonucunda açılan çukura düştü. Martin isimli 25 yaşındaki genç, 3 metrelik çukurdan yaralı olarak kurtarılırken çukurun uyuşturucu kaçakçıları tarafından açılan bir yeraltı tüneli olduğu ortaya çıktı.

Yer: Meksika! Evinde uyurken 3 metrelik çukura düştü

Meksika'da Martin isimli 25 yaşındaki genç, evinde uyuduğu sırada zeminin çökmesi sonucu çukura düştü. Genç, ailesi tarafından yaralı olarak kurtarılırken çukurun uyuşturucu kaçakçıları tarafından açılan bir yeraltı tüneli olduğu ortaya çıktı.
Yetkililerin yaptığı incelemede tünelin çevrede bulunan en az 8 ev için tehlike oluşturduğu açıklandı.

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3 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan şehrinde Martin isimli 25 yaşındaki şahıs gece evindeki kanepede uyuduğu sırada zemininin çökmesi sonucu açılan çukura düştü. Yaklaşık 3 metrelik çukurdan ailesi tarafından çıkarılan Martin, olaydan hafif yaralarla kurtuldu.

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UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI TARAFINDAN AÇILMIŞ

Genç adamın ailesi, evlerinin zemininde açılan çukur nedeniyle belediye yetkililerinden yardım istedi. Yetkililer çukurun 2011 yılında keşfedilen ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç çeteleri tarafından açılan bir yeraltı tünelinin çökmesi sonucu oluştuğunu tespit ederken, tünelin çevrede bulunan en az 8 ev için tehlike oluşturduğunu açıkladı.

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Sinaloa Eyaleti Bayındırlık Bakanı Jose Luis Zavala da yaşanan olay üzerine incelemelerde bulunmak için bölgeye geldi. Bakan Zavala, tünelin incelenmesi için en kısa zamanda bir teknik ekibin gönderileceğini, açılan çukurun ve tünelin doldurularak çevredeki evlerin daha fazla zarar görmesinin önüne geçileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Meksika
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