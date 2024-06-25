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Yer: Ordu! Yasak ilişki iddiası: Evden çıkarken karşılaştı, muhtar kurşun yağdırdı

25.06.2024 17:45
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Ordu'da muhtar Muhammet Öztepe, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası ve aynı zamanda azası olan Özkan Arslan'ı silahla vurarak öldürdü. Şüpheli muhtar Muhammet Öztepe olay yerinde Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Yer: Ordu! Yasak ilişki iddiası: Evden çıkarken karşılaştı, muhtar kurşun yağdırdı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Öztepe, boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu evden çıkarken hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan ile karşılaştı. Öztepe ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı.

8 EL ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında muhtar, yanındaki tabancayı çekip Özkan Arslan'a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Şüpheli muhtar Muhammet Öztepe olay yerinde Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan muhtar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öztepe, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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cinayet Ordu
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