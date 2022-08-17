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  4. Yer: Rize... Yıllarca şifalı diye içtikleri suyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldular

Yer: Rize... Yıllarca şifalı diye içtikleri suyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldular

17.08.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de bulunan ve yıllardır 'şifalı su' olarak bilinen ve tüketilen Andon ılıca suyuyla ilgili ortaya çıkan gerçek, vatandaşları hüsrana uğrattı. Yapılan incelemelerde, Rizelilerin şifalı sanarak tükettiği suyun arsenik oranı 27 kat fazla çıkınca çevre halkı büyük üzüntü yaşadı. Çeşmenin başına uyarı yazısı asılsa da suyun zehirli olduğuna inanmayan vatandaşlar içmeye devam etti.

Yer: Rize... Yıllarca şifalı diye içtikleri suyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldular

Rize Andon’daki ılıca suyundan Rize İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca analiz için 7 Haziran 2022 tarihinde alınan numune, ılıca suyunu içme suyu olarak tüketenlerin adeta kanseri ayağına çağırdığını ortaya çıkardı. Andon ılıca suyunda ağır materyallerin çıkması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suyun bulunduğu alana içilmemesi yönünde uyarıcı tabela asıldı.

ÇEVRE HALKI HÜSRANA UĞRADI

Yıllardır içilen ılıca suyunun bulunduğu alana asılan tabelayı gören kent sakinleri içtikleri suyun zehirli olduğunu öğrendiklerinde hüsrana uğradılar. Ilıca suyundan içmeye gelen vatandaşları karşılayan bu tabelayı görenlerin bazıları bu zamana kadar içtikleri sudan tedirgin olurken, bazıları ise yazıya inanmayarak suyu içmeye ve kullanmaya devam ediyor.

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"ŞİMDİYE KADAR BİR SIKINTI YAŞAMADIM"

Çocukluğu boyunca ılıca suyundan içtiğini fakat bu zamana kadar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını söyleyen Meliha Özdemir "Bizim çocukluğumuz burada geçti. Yıllardır buraya gelip bu sudan içerdik. Biz bu suyu şifalı biliyorduk. Ne oldu da şimdi böyle oldu? İstanbul’da yaşıyorum Rize’ye her geldiğimde bu sudan içmeye gelirim. Tabelayı görünce şaşırdım. Şimdiye kadar hep içerdim hiçbir sıkıntısını yaşamadım" ifadelerini kullandı.

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"SUYUN BOZUK OLDUĞUNA KATILMIYORUZ"

Yapılan tahliller ile suyun bozuk olduğuna inanmadığını ifade eden Andon’da tesis sahiplerinden Sedat büyük ise "Biz çocukluğumuzdan beri buraya gelirdik. Eskiden buranın girişinde üzerinde nelere iyi geldiğini yazan büyük bir tabela olurdu. Buranın 150 yıllık bir mazisi var. Eskiden insanlar buraya şifa bulmaya gelirdi. Şimdi yapılan tahlillerde suyun bozuk olduğunu söylüyorlar. Biz buna katılmıyoruz çünkü bu su bir gün durduğu zaman bozuluyor. Bu sudan numene aldılar, kaç gün sonra tahlil ettiler, belli değil. Biz bu suyun yerinde tahlil edilmesini istiyoruz. Burada bir sürü işletmedeki insanlar ekmek yiyor. Bu suyun kapanması demek işletmelerin yok olması demek. Madem sağlık için uygun değildir diye bu yazıyı yazdılar o zaman buraya gelip suyu mühürleseydiler. Gelen insanlar inanmayıp yine suyu alıp içiyor" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize su arsenik zehir
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