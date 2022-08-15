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Yer: Sakarya! Kazada parmağı koptu, vatandaşlar seferber oldu

15.08.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kontrolden çıkan bir araç park halindeki kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada araç içinde sıkışan kadının parmağının koptuğu fark edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken vatandaşlar kopan parmağı bulmak için seferber oldu.

Sakarya Adapazarı'nda kontrolden çıkan araç, park halindeki kamyonete çarptı. Vatandaşlar, meydana gelen kazada otomobil içinde sıkışan kadının kopan parmağını bulmak için seferber oldu. Arama sonucunda herhangi bir bulguya rastlamazken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI

Kaza, Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde duran kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.G. araç içinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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VATANDAŞLAR KOPAN PARMAĞI ARADI

İlk müdahalesi yapılan ve parmağının koptuğu fark edilirken kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgeye bulunan vatandaşlar ise kopan parmağı bulmak için seferber oldu. Olay yerinde kopan parmağı didik didik arayan vatandaşlar herhangi bir bulguya rastlamazken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya parmak kaza
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