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  4. Yer: Şile! Plajda at paniği! Sahiplerinin elinden kaçıp... Yaralananlar var

Yer: Şile! Plajda at paniği! Sahiplerinin elinden kaçıp... Yaralananlar var

19.06.2024 15:58
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19.06.2024 15:58
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İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Şile'de plaja getirilen 2 at, sahiplerinin elinden kaçarak denize girenlerin arasına daldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken olay esnasında bazı vatandaşların yaralandığı ve olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Akılalmaz olay, dün Şile'de bir plajda yaşandı. Edinilen bilgilere göre plaja iki kişi atlarla gelerek denize girdi. Bir süre sonra huysuzlanan atlar sahiplerinin elinden kaçarak plajda güneşlenen vatandaşların arasına daldı. Olay sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan korku dolu anları ise bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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YAŞANANLAR KAMERADA

Görüntülerde, deniz kenarında bir kişinin at üzerinde gitmeye çalıştığı, bir kişinin ise atın yularından tuttuğu görülüyor.

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Kısa süre sonra ise atların huysuzlanarak sahiplerinin elinden kurtularak kaçtığı, deniz kenarında güneşlenen vatandaşların arasına daldığı ve vatandaşların atlardan kaçtığı anlar kameraya yansıdı. (DHA)

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Express


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