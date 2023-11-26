Yer: Sivas! Birçok binanın çatısı uçtu: O anlar kamerada

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde bulunan 14 katlı Saray Kent Sitesi’nin çatısı uçtu.
Binanın çatısından kopan parçaların isabet ettiği, park halindeki 2 otomobilde ise hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis tarafından sitenin etrafındaki sokaklar trafiğe kapatıldı.
Kadı Burhanettin Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısı da kuvvetli rüzgar nedeniyle aniden uçtu.
Çatıların uçma anı ise güvenlik ve vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Ekipler çatılardan uçan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı. (DHA)