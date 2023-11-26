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Yer: Sivas! Birçok binanın çatısı uçtu: O anlar kamerada

26.11.2023 16:40 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar sonrası birçok binanın çatısı uçtu. Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde bir binanın çatısından kopan parçaların isabet ettiği park halindeki 2 otomobilde hasar oluşurken, Kadı Burhanettin Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısı da kuvvetli rüzgar nedeniyle aniden uçtu! Araçlarda hasara yol açan çatıların uçma anı ise güvenlik ve vatandaş kameralarına yansıdı.

Yer: Sivas! Birçok binanın çatısı uçtu: O anlar kamerada

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde bulunan 14 katlı Saray Kent Sitesi’nin çatısı uçtu.

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2 OTOMOBİLDE HASAR

Binanın çatısından kopan parçaların isabet ettiği, park halindeki 2 otomobilde ise hasar oluştu.

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İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Polis tarafından sitenin etrafındaki sokaklar trafiğe kapatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kadı Burhanettin Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısı da kuvvetli rüzgar nedeniyle aniden uçtu.

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Çatıların uçma anı ise güvenlik ve vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Ekipler çatılardan uçan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı. (DHA)

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Sivas rüzgar çatı
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