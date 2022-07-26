Yer tasarrufu yapmak isteyenler için içi geniş hacimli gardırop modelleri

Yatak odasında kullanılan gardıroplar; tüm kıyafetler, ayakkabılar, aksesuarlar ve fazlalık olan eşyaları içerisinde muhafaza eder. Küçük evlerde dar alandan geniş performans alımını sağlayan çok fonksiyonlu mobilyaları tercih etmek en doğru seçeneklerden biri olur. Örneğin, sürgülü kapaklı gardırop modelleri sayesinde fazla yer kaplamadan tüm eşyalarınızı kolayca muhafaza edebilirsiniz. Şık, modern ve country tarza sahip giysi dolabı modellerini sizler için derledik. İşte, evinizin tasarımına çok yakışacak en kullanışlı gardıroplar!

1. Modern tasarımıyla dikkat çeken: DEKOREX Altı Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop

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Evlerdeki en çok yük kaldıran mobilyalar arasında bulunan giysi dolapları, sağladığı geniş hacimleri sayesinde tüm eşyalarınızı içerisinde muhafaza eder. DEKOREX Altı Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop, şık ve modern tasarımı ile yatak odanıza bambaşka bir görünüm kazandırır. Sadelikten yana olanların tercih ettiği bu ürün; geniş depolama alanı sağlayarak elbise, gömlek, tişört, pantolon, ayakkabı, fazlalık eşyalar ve tüm aksesuarlarınızı pratik biçimde saklayabilir. Kaliteli ahşap materyali sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdüren giysi dolabını daha detaylı incelemenizi ve sepetinize eklemenizi tavsiye ederiz.

2. Tüm eşyalarınızı içine alabilecek kapasiteye sahip: Rani Mobilya Altı Kapılı İki Çekmeceli Geniş Gardırop

Suntalam olarak adlandırılan sağlığa zararsız ve çevre dostu ahşap materyalden üretilen Rani Mobilya Altı Kapılı İki Çekmeceli Geniş Gardırop, tüm eşyalarınızı içerisine alabilecek geniş bir kapasiteye sahip. 243 x 181 cm boyutlara sahip altı kapılı giysi dolabı; gömlek ve elbiselerinizi asabileceğiniz askılar, tişört ve pantolonlarınızı katlayıp koyabileceğiniz raflar ve fazla eşyalarınızı kaldırabileceğiniz geniş rafları ile çok fonksiyonlu olarak kullanılabilir. Şık ve sade tasarımıyla her yatak odasına uyum sağlayan gardırop, üretiminde kullanılan kaliteli ahşap materyal sayesinde uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü korumaya devam eder.

3. Sade modelleri tercih edenlere: Rani Dört Kapılı İki Çekmeceli Geniş Gardırop

Sade ve şık tasarımıyla hem yatak odası hem de çocuk odasında tercih edilebilen Rani Dört Kapılı İki Çekmeceli Geniş Gardırop, sağladığı geniş alan sayesinde çok kullanışlı bir yapıya sahip. İki çekmeceli ve dört kapılı olan giysi dolabı; gömlek, elbise, tişört, ayakkabı, fazla eşyalar ve tüm aksesuarlarınızı içerisinde muhafaza edebilir. Ahşap ve krem renkleri kullanılarak tasarlanan giysi dolabı, evinizin dizaynına çok yakışır. Düğme kulp modeli ile klasik bir görünüme sahip bu ürünü daha detaylı olarak incelemenizi ve sepetinize eklemenizi öneririz.

4. Sağlam ve kaliteli: AEKA MOBİLYA BETA Dört Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop

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Sağlam ve kaliteli materyal kullanılarak üretilen AEKA MOBİLYA BETA Dört Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop, sade tasarımıyla her ortamda rahatlıkla kullanılabilir. İster yatak odası ister çocuk odasında kullanabileceğiniz ürün, geniş depolama alanı sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. Sağlığa zararlı ve kanserojen hiçbir madde içermeyen gardırobu çocuklarınızın odasında da gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Elbise, gömlek, pantolon, tişört, ayakkabı, aksesuar ve fazlalık olan tüm eşyalarınızı içerisinde depolayabilen giysi dolabı, 185 x 135 cm boyutlara sahip. Yıllar geçse de modası geçmeyecek olan bu mobilyayı evinizin bir köşesinde görmek ister misiniz?

5. İhtişamlı görünüm tercih edenlere: Afilli İzmir Sürgülü Aynalı ve Kapaklı Gardırop

"Modern ve ihtişamlı görünen mobilyalar, her zaman ilk tercihim." diyorsanız Afili İzmir Sürgülü Aynalı ve Kapaklı Gardırop tam size göre! 178 x 155 cm boyutlara sahip olan giysi dolabı, şık tasarımıyla yatak odanıza bambaşka bir görünüm kazandırır. Aynalı dolap kapakları sayesinde odada başka bir ayna kullanmanıza gerek bırakmayan ürün, boy aynası olarak da kullanılabilir. Sürgülü kapakları ile fazla yer kaplamayan giysi dolabını dar odalarda da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sağladığı geniş hacim ile tüm eşyalarınızı içerisine alabilen bu harika ürünü sepetinize eklemeye ne dersiniz?

6. Dar alanlar için en kurtarıcı model: Dekorex Beyaz Aynalı Altı Çekmeceli Sürgülü Gardırop

Dar alanlar için hayat kurtarıcı bir tasarıma sahip olan Dekorex Beyaz Aynalı Altı Çekmeceli Sürgülü Gardırop, estetik tasarımıyla evinizin dizaynına çok yakışır. 18 mm birinci sınıf melamin kaplı yonga levha kullanılarak üretilen dolap, sağlam ve dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca hayatınızda kalmaya devam eder. Orta kapağında bulunan boydan boya ayna sayesinde boy aynası olarak da kullanılabilen gardırop; iç tasarımında bulunan askılık, raf ve çekmeceleri ile bütün eşyalarınızı içerisinde muhafaza edebilir. 180 x 185 cm boyutlara sahip ürünü sepetinize ekleyin ve evinizdeki dizayna ayak uyduracak bir mobilyaya sahip olmanın keyfini çıkarın.

7. Vintage tarzını benimseyenlere: Rabi Beyza Country 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop

"Vintage tarzını benimsiyorum ve evimde kullandığım eşyalara tarzımı yansıtıyorum." diyorsanız Rabi Beyza Country Altı Kapaklı İki Çekmeceli Gardırop'a bayılacaksınız! 180 ve 210 cm olmak üzere iki genişlik seçeneği bulunan giysi dolabı, evinize rustik ve hoş bir hava kazandırır. Birinci sınıf ahşap yonga levha malzeme kullanılarak üretilen dolap, sağlığa zararlı ve kanserojen hiçbir madde içermez. İster yatak odası ister çocuk odasında kullanabileceğiniz giysi dolabı, sağladığı geniş depolama alanı sayesinde tüm eşyalarınızı içine alır. Aynalı dış tasarımıyla kullanıldığı odaya farklı bir bakış açısı kazandıran bu mobilyayı evinizde görmek ister misiniz?

8. Geniş odalarda tercih edilebilen: Rani Altı Kapılı Bir Çekmeceli Geniş Gardırop

Ekstra geniş depolama alanı sağlayan Rani Altı Kapılı Bir Çekmeceli Geniş Gardırop, sade ve şık tasarımıyla evinizin her odasında kullanılabilir. Özellikle geniş evlerde kullanılan giysi dolabı; içerisinde bulunan askılık, çekmece ve raflar sayesinde tüm eşyalarınızı içerisinde muhafaza edebilir. Kullanılan birinci sınıf ahşap materyal ve çelik kulpları ile uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyan ürün, herhangi bir darbe almadığı sürece hayatınızda kalmaya devam eder. Demonte olarak gönderilen ürünü, kutu içerisinde bulunan kurulum şemasından yararlanarak kolayca kurabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.