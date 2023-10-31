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Yer: Tekirdağ! Eşine az rastlanan olay: 'İmza benim değil' dedi, evliliği iptal edildi

31.10.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da 20 yıldır evli olan bir kadın, boşanma davası açınca eşinden şaşkına çeviren bir karşılık geldi. 'Nikah defterine atılan imza benim değil' diyen koca, evliliğin iptali istemiyle karşı dava açtı. Mahkeme de kabul edip evliliği düşürdü. Yaşadıklarıyla ilgili olarak kadın, "Bu benim için her türlü hak kaybına neden oldu. Benim evliliğim nasıl yok hükmünde sayılıyor? Ben bunu kabullenmek istemiyorum" dedi.

Yer: Tekirdağ! Eşine az rastlanan olay: 'İmza benim değil' dedi, evliliği iptal edildi

20 yıllık koca evlenirken atılan imzanın kendisine ait olmadığını söyledi, mahkeme nikahı düşürünce eşi isyan etti. Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan adam, iddiaya göre 20 yıllık eşine şiddet uyguluyordu. Kadın boşanmak için mahkemeye başvurdu, erkek ise 2 çocuklarının annesi kadınla evli olmadıklarını belirtip evliliğin iptali davası açtı.

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"BUNU KABULLENMEK İSTEMİYORUM"

Yaşadıklarıyla ilgili olarak kadın şunları ifade etti:

"Ben 20 yıl boyunca birisiyle dost hayatı yaşamadım. Hakim de bunu uygun görerek evlilik yok hükmü kararı verdi. Eşim de evlilik cüzdanındaki imza benim değil diyerek evliliği reddetti. Bu benim için her türlü hak kaybına neden oldu. Benim evliliğim nasıl yok hükmünde sayılıyor? Ben bunu kabullenmek istemiyorum.

"TEMEL SEBEP NAFAKA VE TAZMİNAT"

Avukat Anıl İzgi, "Yerel mahkeme evliliğin iptaline karar vermiştir. Temel sebep ise nafaka ve tazminat ödememek istemesidir. Dosyada yapılan incelemede imzanın kendisine ait olmadığı tespit edildi. Taraflar 20 yıldan uzun süre evli kalmışlar, bu evlilikte 2 çocukları olmuş. Evliliğin gereklerini yerine getirmişlerdir" diye konuştu.

İKİ TARAFIN İMZALARINI BABALARI ATMIŞ

İddiaya göre 20 yıl önce damat, düğüne geç kalmış ve nikah merasimini kaçırdığı için onun yerine imzayı babası atmıştı. Hatta genç kız da kendisi 17 yaşında olduğu için imza atamamıştı, onun yerine de babası imzalamıştı.

AİLE MAHKEMESİ KARARINDA DİRENDİ

Show Haber'in haberine göre Çerkezköy'deki mahkeme, boşanma ve iptal davalarını birleştirdi. Ardından imzanın erkeğe ait olmadığını tespit ederek nikahı düşürdü. Kararı inceleyen istinaf mahkemesi ise 'İmza evlilikte esas unsur değil' diyerek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Aile mahkemesi ise Yargıtay içtihatlarına rağmen evliliğin iptali kararında direndi. 37 yaşındaki kadın ve 2 çocuğu şimdi istinafın kararı bozmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ evlilik

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