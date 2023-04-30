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  4. Yer: Trabzon... Düştüğü derede mahsur kaldı, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı! O anlar kamerada

Yer: Trabzon... Düştüğü derede mahsur kaldı, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı! O anlar kamerada

30.04.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Araklı ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıyan karaca, kontrolleri için görevlilere teslim edildi.

İlçeden geçen Karadere Deresi'ne düşen karaca çıkış yolu bulamayınca derede mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipleri beklemeden dereye inen vatandaş çevredekilerin yardımıyla dere yatağından karacayı çıkarttı.

Görevlilere teslim edilen karaca kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakılacak. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken karacayı dereden kurtaran vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çekildi. (DHA)

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