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  4. Yer: Zeytinburnu... 15 yaşındaki çocuk, banyoda asılı halde ölü bulundu

Yer: Zeytinburnu... 15 yaşındaki çocuk, banyoda asılı halde ölü bulundu

08.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda 8. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki bir çocuk, evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yer: Zeytinburnu... 15 yaşındaki çocuk, banyoda asılı halde ölü bulundu

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Barış E. ailesi tarafından yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu. Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Zeytinburnu
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