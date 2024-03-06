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  4. Yer: Zeytinburnu! Deri imalathanesinden çıkanlar şaşkına çevirdi: Değeri 20 milyon, gümrükten böyle geçirilmiş...

Yer: Zeytinburnu! Deri imalathanesinden çıkanlar şaşkına çevirdi: Değeri 20 milyon, gümrükten böyle geçirilmiş...

06.03.2024 10:23
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık şube ekipleri İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir deri imalathanesine baskın düzenledi. Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan ürünlerin gümrükten 'hasır çanta' olarak geçirildiği öğrenilirken, derilerin elde edildiği hayvanlar şaşkına çevirdi.

Yer: Zeytinburnu! Deri imalathanesinden çıkanlar şaşkına çevirdi: Değeri 20 milyon, gümrükten böyle geçirilmiş...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Endonezya'dan kaçak yollarla ülkeye yabani hayvan derileri getirttiğini fark etti. Deri imalathanelerinde çanta ve diğer aksesuarlara dönüştürülen bu derilerden haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.

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DEĞERİ 20 MİLYON: PİTON VE DEVE KUŞU DERİSİYMİŞ...

Elde edilen bilgiler kapsamında araştırmalarını derinleştiren kaçakçılık polisi, söz konusu yabani hayvan derilerinden Zeytinburnu’nda bulunan bir imalathanede çanta üretildiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında operasyon için düğmeye basan emniyet ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda; piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan bin 486 adet piton derisi, 11 adet deve kuşu derisinden yapılma çanta, 4 adet piton derisinden yapılma çanta olmak üzere toplam bin 501 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Baskında işyeri sahibi S.T. adlı şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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GÜMRÜKTEN "HASIR ÇANTA" DİYE GEÇİRİLMİŞ

Ele geçirilen yabani hayvan derileri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilirken, yakalanan şüpheli S.T.’nin, söz konusu yabani hayvan postlarını Türkiye gümrüğünden “hasır çanta” diye Türkiye’ye soktuğu ileri sürüldü. Piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan kaçak deri mamülleri ile ilgili atölye sahibi S.T.’ye 40 milyon lirayı aşan vergi cezası, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” ve “CITES Sözleşmesine Aykırılık” suçlarından cezai işlem uygulandı. Şüphelinin, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu Deri gümrük
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