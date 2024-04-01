Yerel seçim maratonu sona erdi! İşte AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen iller

Türkiye bir kez daha sandık başına gitti. 31 Mart seçim maratonu oy verme işlemlerinin bitmesiyle sona erdi. Oy sayma işlemlerine geçilirken ilerleyen saatlerde tablo netleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimleri kazandı.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olurken 17 milyona yakın oy aldı. AK Parti ise ikinci parti oldu ve 16 milyona yakın oy aldı. Yeniden Refah Partisi de 3 milyona yakın oy alarak seçimde üçüncü parti oldu. Bu seçimde CHP birçok ilçe ve ili kazandı.

İŞTE CHP'YE GEÇEN İLLER

AK Parti'den CHP'ye geçen iller: Bursa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kilis, Adıyaman, Zonguldak, Giresun

MHP'den CHP'ye geçen iller: Kütahya, Manisa, Bartın, Kastamonu, Amasya







