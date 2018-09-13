Yerel seçim öncesi AK Parti'den anket hamlesi!

AK Parti, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırırken; halkın belediyelerden beklentilerini tespit etmek için de saha araştırmalarına devam ediyor. Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belirlenen başkan yardımcıları sorumlu oldukları bölge ve illerde çalışmalarına başladı. Teşkilatlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelen başkan yardımcıları, halkın taleplerine kulak veriyor. Daha sonra halktan gelen talepler değerlendirilerek çıkan sonuçlar rapor haline getirilecek.
İKİ FARKLI ARAŞTIRMA
Yeni Şafak’ın haberine göre; AK Partili bazı belediyelerin, seçmenin bakışını ölçmek için SMS yoluyla hemşehrilerine sorular sormasının ardından Genel Merkez hem SMS yollayarak hem de telefonla arayarak halkın memnuniyetini öğreniyor. SMS’lerde “Belediye başkanından memnun musunuz?”, “Belediyenin çalışmasından memnun musunuz?”, “Kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz?” gibi sorular yöneltiliyor.
AMAÇ MANİPÜLASYONU ENGELLEMEK
AK Parti kaynakları, yüz yüze yapılan anketlerde vatandaşlarda manipülasyona neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, en doğru cevabın SMS yoluyla öğrendiklerini vurguladı. Bir hafta içerisinde gelen cevapları rapor haline getirecek olan AK Parti, başkan yardımcılarından gelen sonuçlarla da karşılaştıracak.
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