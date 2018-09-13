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Yerel seçim öncesi AK Parti'den anket hamlesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 07:46 | Son Güncelleme

Mart 2019'daki yerel seçim için aday belirlemede işi sansa bırakmak istemeyen AK Parti, yüz yüze mülakatlarda yaşanabilecek manipülasyonu aşmak için “tele-sms” anketi sistemini devreye soktu. Bu hafta başlayan çalışma ile vatandaşa başkandan, belediyeden memnun olup olmadığı ve kimi başkan olarak görmek istediği soruluyor.

Yerel seçim öncesi AK Parti'den anket hamlesi!

AK Parti, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırırken; halkın belediyelerden beklentilerini tespit etmek için de saha araştırmalarına devam ediyor. Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belirlenen başkan yardımcıları sorumlu oldukları bölge ve illerde çalışmalarına başladı. Teşkilatlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelen başkan yardımcıları, halkın taleplerine kulak veriyor. Daha sonra halktan gelen talepler değerlendirilerek çıkan sonuçlar rapor haline getirilecek.

İKİ FARKLI ARAŞTIRMA

Yeni Şafak’ın haberine göre; AK Partili bazı belediyelerin, seçmenin bakışını ölçmek için SMS yoluyla hemşehrilerine sorular sormasının ardından Genel Merkez hem SMS yollayarak hem de telefonla arayarak halkın memnuniyetini öğreniyor. SMS’lerde “Belediye başkanından memnun musunuz?”, “Belediyenin çalışmasından memnun musunuz?”, “Kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz?” gibi sorular yöneltiliyor.

AMAÇ MANİPÜLASYONU ENGELLEMEK

AK Parti kaynakları, yüz yüze yapılan anketlerde vatandaşlarda manipülasyona neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, en doğru cevabın SMS yoluyla öğrendiklerini vurguladı. Bir hafta içerisinde gelen cevapları rapor haline getirecek olan AK Parti, başkan yardımcılarından gelen sonuçlarla da karşılaştıracak.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YAHU KİMİ ADAY YAPARSAN YAP KARDEŞİM. ÜLKEDE ŞARBON BAŞINI ALMIŞ GİDİYOR, TOPLU HAYVAN ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR, ŞAP DOĞUDA HERYERDE, DOĞUYA KALİFİYE ELEMAN GÖNDERİLMEZSE TORPİLE DEVAM EDİLİRSE MECBURİ DOĞU GÖREVİ YERİNE GETİRLİMEZSE HAYVANCILIĞA ÇİZİK ÇEKİLEBİLİR YAKINDA. ÜLKEDE ADAM KAYIRMA İŞİ SON BULMAZSA BELEDİYEYE İSTERSEN PADİŞAHI ADAY YAP BİR İŞE YARAMAYACAK. BÜYÜK PROJE ÜRETEN TÜM TARGELCİLER MUTLAKA DOĞUDA GÖREV ALMALI BAŞARI SAĞLANACAKSA EĞER.MEVCUT BELEDİYE BAŞKANLARI GEREĞİNDEN FAZLA HİZMET EDİYORLAR ÜLKEYE KİMSE YE'SE KAPILMASIN . MANEVİ GÜÇ KAYBEDİLİRSE ÜLKEYEDE YAZIK OLUR..NOKTA
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