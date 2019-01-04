HABER

Yerel seçimle ilgili son dakika gelişmesi! Seçmen listeleri askıya çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), mahalli idareler seçimi için bugün askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

Yerel seçimle ilgili son dakika gelişmesi! Seçmen listeleri askıya çıktı

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

ÖĞRENCİLER BULUNDUKLARI İLLERDEN OY KULLANABİLECEK

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

GÖRME VE ORTOPEDİK ENGELLİLER GİRİŞ KATLARDA OY KULLANABİLECEK

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden, "Seçmen Sorgulama" uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek.

YATAĞA BAĞIMLI ENGELLİ SEÇMENLER EVDE OY KULLANABİLECEK

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak'a kadar "Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu" veya Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu" ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu"nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek.

Seçmenler bugünden itibaren YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek. (AA)


Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Seçim anketine göre partilerin oy oranları! Seçim anketine göre partilerin oy oranları!
'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde''AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 seçmen listeleri Muhtarlık YSK

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erdoğan: Özhaseki'yi Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Erdoğan: Özhaseki'yi Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerel seçimde Doğu ve Güneydoğu'da HDP mi AK Parti mi önde? Seçim anketine göre partilerin oy oranları...

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Son yerel seçim anketlerindeki oy oranını duyurdu: Ankara'da Mansur Yavaş 8-9 puan önde

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

İstanbul'da 6 ilçede mevcut başkanla devam edilecek! (CHP İstanbul ilçe adayları)

İstanbul'da 6 ilçede mevcut başkanla devam edilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim genelgesi

AK Partili Başkan Mehmet Karadağ istifa etti: Bana kumpas kuruldu

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

CHP İzmir adayı kim olacak? Murat Bakan ismi öne çıktı

İzmir'de ibre Murat Bakan'ı gösteriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.