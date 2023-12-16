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  4. Yerel seçimler için anketlerden değişim çıktı! Erdoğan'dan 6 il için özel çalışma

Yerel seçimler için anketlerden değişim çıktı! Erdoğan'dan 6 il için özel çalışma

16.12.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde bazı illerin mevcut belediye başkanlarını 31 Mart'ta aday göstermeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre temayül ve anket çalışmalarından da değişim çıktığı aktarıldı. Erdoğan'ın bölge için özel çalışma yaptığı, yeni isimler için titiz bir çalışma yürüttüğü gelen bilgiler arasında...

Yerel seçimler için anketlerden değişim çıktı! Erdoğan'dan 6 il için özel çalışma

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere odaklanmış durumda. CHP, 4’ü büyükşehir, 6'sı il olmak üzere 226 yerde belediye başkan adaylarını açıklarken gözler Cumhur İttifakı'nın açıklayacağı adaylara çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci derece büyükşehirlerin adayların açıklanması konusunda tarih vererek aralık ayı sonunu işaret etti.

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ERDOĞAN 6 İLİN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANLARINA SICAK BAKMIYOR

Kulis bilgilerine göre Erdoğan’ın, 14 Mayıs’ta olduğu gibi yerel seçimlerde de büyük bir değişime gitmesi bekleniyor, özellikle deprem bölgesi gündemde. İddiaya göre Erdoğan’ın K.Maraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa’da mevcut belediye başkanlarını tekrar aday göstermeye sıcak bakmadığı konuşuluyor.

ANKETLERDEN DEĞİŞİM ÇIKTI

Temayül ve anket çalışmalarından da bazı deprem bölgesi illerinde değişim sonucu çıktığı, bölgede yapılan ilk anketlerle güncel anketlerin karşılaştırılacağı ve kararın buna göre verileceği aktarıldı.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL ÇALIŞMA

Türkiye gazetesinin haberine göre bölge için özel bir çalışma yürüttüğü bilgisi verilen Erdoğan'ın yeni isimler için ince eleyip sık dokuduğu belirtildi.

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