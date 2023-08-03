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YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak, kaç yılda bir yapılır?

03.08.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yerel seçimler bir diğer adıyla belediye seçimleri en son 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz aylarda ise Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşti. Yerel seçimlerin ardından aradan geçen 4 yılın sonunda vatandaşlar bir sonraki seçim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Yerel seçimler ne zaman? 2023 belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak, kaç yılda bir yapılır?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN? 2023 belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak, kaç yılda bir yapılır?

Yerel seçimlerin 31 Mart 2019'da tamamlanmasıyla, vatandaşlar bir sonraki seçimlerin tarihlerini sorgulamaya başladı. 2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmiştir. Peki, yerel seçimler hangi tarihte yapılacak? İşte tarihler...

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Toplamda 13 parti seçimlerde yer alacak.

seçim 2

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ilk turuda aynı gün gerçekleşecek.

seçim 3

Bir sonraki yerel seçimlerin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.
seçim sandığı

BELEDİYE SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılması beklenmektedir.

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