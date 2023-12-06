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Yerel seçimlerde oy kullanmaya giderken gereken belgeler nelerdir? Seçmen kâğıdı olmadan oy kullanabilir miyim?

05.12.2023 00:23 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler yerel yönetimlerin kamuya yönelik hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olabilecek en yakın şekilde gerçekleştirilmesi ve idarelerde verimliliğin sağlanabilmesinde merkezi bir konumda yer alır. Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde il ve ilçelerin belediye başkanları, muhtarları, meclis üyeleri ve ihtiyar heyetleri seçilir.

Yerel seçimlerde oy kullanmaya giderken gereken belgeler nelerdir? Seçmen kâğıdı olmadan oy kullanabilir miyim?

18 yaşına basmış olan her Türk vatandaşının oy verme hakkı bulunan yerel seçimler, kanunlar gereğince eşit, gizli, tek dereceli, açık sayım ve döküm şartlarıyla ve serbest olarak, yargı denetiminde ve gözetiminde yapılmaktadır. Oy verme hakkı olan kişiler oy vermeye gitmeden önce bazı şartları yerine getirmiş olmalıdırlar.

Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir? Yerel seçimlerde kimler oy kullanabilir?

Oy kullanmaya giderken gerekli belgeler nelerdir?

Her 5 yılda bir düzenli olarak yapılan yerel seçimler için belirlenen ve açıklanan yeni tarih 31 Mart 2024’tür. Bir kişinin oy verme hakkının olması için 18 yaşını doldurmuş bir Türk vatandaşı olması gerekir. Ayrıca yerel seçimlerde oy verecek olan kişilerin nüfusa kayıtlı olduğu adresleri de doğru ve güncel olarak bildirmiş olması önemlidir. İstenen belgelerin oy kullanma sırasında hazır bulundurulması da önemli bir başka noktadır.

Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır? Yerel seçimlerde ne için oy kullanılır?

Yerel seçimlerde oy kullanmaya giderken gereken belgeler şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da geçici kimlik belgesi (Resmî kurumlardan alınan soğuk damga basılmış olan kimlik kartı)
  • Askerlik belgesi
  • Evlilik cüzdanı
  • Sürücü belgesi
  • Mesleki kimlik kartı (Savcılar, hakimler gibi yüksek yargı organı üyelerine verilen)
  • Seçmen kağıdı
Yerel seçimlerde nerede oy kullanılır? Yerel seçimlerde nerede oy kullanılır?

Seçmen kâğıdı olmadan oy kullanabilir miyim?

Oy kullanmaya gitmeden önce nerede oy verileceğine dair bilgi edinilmesi gerekir. Nerede oy vereceğini bilmeyen kişiler muhtarlıktan bu bilgiyi ya da seçmen kağıtlarını temin edebilirler. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi sayfasına girerek de bu bilgiye ulaşabilmek mümkün olur.

Yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır? Yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır?

Seçmen kâğıdı oy kullanmaya giderken Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi ile birlikte alınması gereken bir belgedir. Ancak seçmen kağıdı olmadan da oy kullanabilmek mümkündür. Bunun için resmî olarak kabul edilen belgeler kullanılmalıdır. Örnek olarak nüfus müdürlüklerinden temin edilebilen geçici kimlik belgeleri ile de oy kullanabilmek mümkün olur.

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