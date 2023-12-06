Yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için gerekenler nelerdir?

Her 5 yılda bir gerçekleştirilen ve 2024 yılı için mart ayının sonunda yapılacağı açıklanan yerel seçimler, genel seçimlerden sonraki süreçte yapılır. Kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde ilerlemesinde, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde görevi büyük ve önemli olan belediye yetkilileri bu yerel seçimlerin sonucunda görevlendirilir.
Yerel seçimlerde oy kullanmak için kişilerin bazı şartları yerine getirmesi önemlidir. Bu şartların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gelir. Bir sonraki önemli şart ise 18 yaşını doldurmuş olmaktır.
Yerel seçimlerde sadece yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilir. Oy kullanmak isteyen kişilerin ikamet adreslerini belirtmiş olmaları önemlidir. Seçmen kütüğünde kaydı olan her Türk vatandaşı yerel seçimlerde oy kullanabilir. Yerel seçimlerde oy kullanmak için şu noktaları unutmamak gerekir:
2024 yılının mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlerde 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Bazı durumlarda ise oy kullanma hakkı saklı değildir. Bu özel durumlar şunlardır: