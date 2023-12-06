Yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır? Yerel seçimlerde oy kullanmak için gerekenler nelerdir?

Her 5 yılda bir gerçekleştirilen ve 2024 yılı için mart ayının sonunda yapılacağı açıklanan yerel seçimler, genel seçimlerden sonraki süreçte yapılır. Kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde ilerlemesinde, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde görevi büyük ve önemli olan belediye yetkilileri bu yerel seçimlerin sonucunda görevlendirilir.

Yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır?

Yerel seçimlerde oy kullanmak için kişilerin bazı şartları yerine getirmesi önemlidir. Bu şartların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gelir. Bir sonraki önemli şart ise 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

Yerel seçimlerde sadece yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilir. Oy kullanmak isteyen kişilerin ikamet adreslerini belirtmiş olmaları önemlidir. Seçmen kütüğünde kaydı olan her Türk vatandaşı yerel seçimlerde oy kullanabilir. Yerel seçimlerde oy kullanmak için şu noktaları unutmamak gerekir:

Oy kullanmaya gitmeden önce nerede oy kullanılacağı öğrenilmelidir.

Oy kullanmaya giderken üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik ile gidilmelidir.

Oy verme kabinine herhangi bir görüntüleme cihazı ya da telefonla girilmemelidir.

Verilen oy pusulasında mühür dışında başka hiçbir işaret ya da çizik/yazı olmadığı kontrol edilmelidir.

Oy kullandıktan sonra oy pusulası iyice kuruduktan sonra ve tek zarfa dikkatle katlanarak yerleştirilmelidir.

Oy kullandıktan sonra zarf sandığa atılmalı ve sandık görevlilerinin gösterdiği yere imza atılmalıdır.

Yerel seçimlerde oy kullanmak için gerekenler nelerdir?

2024 yılının mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlerde 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Bazı durumlarda ise oy kullanma hakkı saklı değildir. Bu özel durumlar şunlardır:

Erler, onbaşılar, kıta çavuşları, askeri öğrenciler silah altındaysa oy kullanamaz.

Kasıtlı bir suçtan hüküm giymiş olarak cezaevinde bulunanlar oy kullanamaz.

Türk vatandaşlığı olmayanlar

18 yaşını doldurmamış olanlar







