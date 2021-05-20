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Yerli akıllı telefon markası 24 Mayıs'ı işaret etti! Geri sayım başladı

20.05.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli akıllı telefon markası General Mobile, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. General Mobile paylaşımında "24 Mayıs'ı bekleyin" ifadesini kullandı. Peki şirket 24 Mayıs için neler planlıyor? İşte tahminler.

Yerli akıllı telefon markası 24 Mayıs'ı işaret etti! Geri sayım başladı

General Mobile akıllı telefon sektöründe yer alıyor. Kendisini "Türkiye'nin Yerli Akıllı Telefon Markası" olarak tanıtan firma, son olarak GM20 ve GM20 Pro ile karşımıza çıkmıştı. MediaTek üretimi işlemcilerle gelen iki cihaz sonrası General Mobile bugün Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

"24 MAYIS'I BEKLEYİN"

General Mobile Twitter hesabı üzerinden "Geri Sayım başladı. 24 Mayıs'ı bekleyin" ifadelerini kullanarak, kısa bir video paylaştı. Videoda nokta çentikli bir telefona ait olduğunu düşündüğümüz bir görsel ve "Hazır mısınız?" ifadesi yer aldı. Ayrıca, 24 Mayıs 2021 saat 12:21'e tarih verildi.

General Mobile Twitter paylaşımı

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GENERAL MOBILE 24 MAYIS'TA NE TANITACAK?

General Mobile'ın 24 Mayıs'ta GM 21, GM 21 Pro ve GM 21 Plus adını verdiği üç yeni akıllı telefonunu duyurması bekleniyor. Akıllı telefonların özellikleri hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat sızıntılar, GM 21'in Unisoc Spreadtrum SC9863 işlemci ile geleceğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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