Yerli aşı ne zaman çıkacak? İşte yerli koronavirüs aşısında son durum

Türkiye genelinde öncelikli gruplardan başlanarak uygulanan aşılama süreci devam ediyor. Çalışmaları devam eden yerli koronavirüs aşısının ise ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin açıklamaya yer verdi. İşte, ayrıntılar...

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşı çalışmaları hakkında: "Bütün aşamalar başarılı bir şekilde tamamlanırsa sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak. VLP teknolojisi dediğimiz bir teknoloji var. Bu alandaki dördüncü aşı oldu. Yoksa dünyada çok farklı teknolojilerde, Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği aşı çalışmaları var.

Orada yanlış anlaşılmayı düzeltmiş olalım. Virüse benzettiğiniz bir yapıyla antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz. Basitçe anlatımı bu. Ama bizim aşımız, hem bu teknolojinin yeni olması hem de virüsün 4 bölgesini de hedef alan protein tabanlı aşı olması bakımından değişik bir aşı teknolojisi. Biz, tabii ki aşımızdan çok umutluyuz. Hocalarımız, bir senedir insanüstü bir gayretle bu işi götürüyorlar." diye konuştu.

