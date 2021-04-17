HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yerli aşı ne zaman çıkacak? İşte yerli koronavirüs aşısında son durum

Yerli aşı ne zaman çıkacak? İşte yerli koronavirüs aşısında son durum

17.04.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli koronavirüs aşısı çalışmaları sürerken vatandaşlar arama motorları üzerinden aşı ne zaman çıkacak? sorusunu araştırıyor. Sürü bağışıklığı sağlamak amacıyla devam eden aşılama çalışmalarında hali hazırda BioNTech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Peki, yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak. İşte, ayrıntılar...

Yerli aşı ne zaman çıkacak? İşte yerli koronavirüs aşısında son durum

Türkiye genelinde öncelikli gruplardan başlanarak uygulanan aşılama süreci devam ediyor. Çalışmaları devam eden yerli koronavirüs aşısının ise ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin açıklamaya yer verdi. İşte, ayrıntılar...

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşı çalışmaları hakkında: "Bütün aşamalar başarılı bir şekilde tamamlanırsa sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak. VLP teknolojisi dediğimiz bir teknoloji var. Bu alandaki dördüncü aşı oldu. Yoksa dünyada çok farklı teknolojilerde, Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği aşı çalışmaları var.

Orada yanlış anlaşılmayı düzeltmiş olalım. Virüse benzettiğiniz bir yapıyla antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz. Basitçe anlatımı bu. Ama bizim aşımız, hem bu teknolojinin yeni olması hem de virüsün 4 bölgesini de hedef alan protein tabanlı aşı olması bakımından değişik bir aşı teknolojisi. Biz, tabii ki aşımızdan çok umutluyuz. Hocalarımız, bir senedir insanüstü bir gayretle bu işi götürüyorlar." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
İstanbul, Ankara ve İzmir sahur saatleriİstanbul, Ankara ve İzmir sahur saatleri
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Mustafa Varank koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.