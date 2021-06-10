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Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur?

10.06.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 15 aydır ülkemizi de oldukça etkileyen koronavirüs aşı çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele için yerli aşı çalışmalarının da hızlandığı biliniyor. Faz 2 çalışmaları biten ve Faz 3 için kolların sıvandığı yerli aşıda, yenilikçi aşı teknolojilerinden biri olarak kabul edilen parçacıklara dayalı (VLP) kullanılıyor.

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Geçtiğimiz haftalarda yerli aşının Faz 2 insan denemeleri için gönüllü arandığı açıklanmıştı. Yeni yerli aşının denenmesi için 480 gönüllü üzerinde çalışmalar yapıldı. Yerli aşının Faz 3 çalışmaları içinse 15 binden fazla gönüllüye ihtiyaç olacak. Aşı çalışmaları devam ederken, birçok vatandaş yerli aşının ne zaman çıkacağını da merak ediyor.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada “Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim.” İfadelerini kullanmıştı.

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YERLİ AŞI İÇİN NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Bakan Varank’ın sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine, birçok insan aşı gönüllülüğü için araştırmalar yapıyor. Yerli aşı için başvurular onkoloji.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda Faz 2 çalışmaları için covid19.tubitak.gov.tr internet adresinden de başvuru yapılabiliyor.

ONKOLOJİ YERLİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

TÜBİTAK YERLİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN


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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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