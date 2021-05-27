Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ile ilgili açıklama...

Yerli aşı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda ele alındı. Söz konusu toplantının ardından yerli aşıya ilişkin yapılan açıklamada devam eden çalışmalardaki sonuçların olumlu yönde olduğu ifade edildi. Peki yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum nedir? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplatıda yerli aşı çalışmaları değerlendirildi. Koronavirüs aşısı geliştirme sürecinde uygulanan sıkı koordinasyon sayesinde çalışma sürecinin daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlediği ifade edildi. Toplantının sonucunda yapılan açıklamada, Türkiye'de yerli aşı çalışmalarının olumlu yönde geliştiği vurgulandı.
Son iki ayda, iki yeni aşı daha klinik aşamaya geçti. Böylece toplam sayı 4'e ulaştı. Aşıların acil kullanım onayı almasıyla seri üretimde herhangi bir sorun, yoğunluk yaşanmaması adına alınabilecek tedbirler değerlendirildi.
Söz konusu toplantıda, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen inaktif aşının Faz 2 sonuçlarına ilişkin olumlu gelişmelerin görüldüğü belirtildi. Öte yandan, Faz 3 uygulamasına geçiş hazırlıklarının tamamlanmaya yakın olduğu ifade edildi.
Haziranın ilk haftasında başlatılması yönünde plan yapılan Faz 3 çalışmalarının, daha geniş gönüllü gönüllü grubunda uygulanacağı kaydedildi. Aynı zamanda söz konusu aşının eylül-ekim aylarında acil kullanım onayı alması planlanıyor.
Türkiye tarafından geliştirilen aşılar sayesinde, aşıya erişimi olmayan ihtiyaç sahibi ülkelere umut olunacağı kaydedildi.
Yerli aşı geliştirildiğinde Türkiye, kendi aşısını geliştirmeyi başaran ilk 10 ülke arasında yerini alacak. Söz konusu toplantıya ilişkin yapılan açıklamalarda Faz 1 sonuçlarına yakın zamanda ulaşılacağı, Faz 2 çalışmalarına geçmek için de hazırlıkların bitişe yakın olduğu söylendi.
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