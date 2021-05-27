Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ile ilgili açıklama...

Yerli aşı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda ele alındı. Söz konusu toplantının ardından yerli aşıya ilişkin yapılan açıklamada devam eden çalışmalardaki sonuçların olumlu yönde olduğu ifade edildi. Peki yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum nedir? İşte detaylar...

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplatıda yerli aşı çalışmaları değerlendirildi. Koronavirüs aşısı geliştirme sürecinde uygulanan sıkı koordinasyon sayesinde çalışma sürecinin daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlediği ifade edildi. Toplantının sonucunda yapılan açıklamada, Türkiye'de yerli aşı çalışmalarının olumlu yönde geliştiği vurgulandı.

Son iki ayda, iki yeni aşı daha klinik aşamaya geçti. Böylece toplam sayı 4'e ulaştı. Aşıların acil kullanım onayı almasıyla seri üretimde herhangi bir sorun, yoğunluk yaşanmaması adına alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Söz konusu toplantıda, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen inaktif aşının Faz 2 sonuçlarına ilişkin olumlu gelişmelerin görüldüğü belirtildi. Öte yandan, Faz 3 uygulamasına geçiş hazırlıklarının tamamlanmaya yakın olduğu ifade edildi.