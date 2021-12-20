Yerli ekipmanlar kullanıldı, Elon Musk uzaya fırlattı! İşte Türksat 5B hakkında bilmeniz gerekenler

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, dün Türkiye saatiyle 06.58’de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketi ile birlikte fırlatılarak uzay yolculuğuna başladı.

"5 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat 5B için "Önce yörüngeye gidecek, orada belirli testlerimizi yapacağız, sinyallerimizi alacağız. Fırlatmayı yaptığımız andan itibaren belirli sinyaller geliyor ama uydu önce yörüngesine gidecek, yörüngesinde testlerimizi yapacağız ve devreye almayı 5 ay içinde gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor." diye konuştu.

Uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusunda ASELSAN tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen veri aktarım ekipmanları yer aldı. Peki Türkiye'nin uzaydaki yeni gücü Türksat 5B'nin özellikleri neler, Türksat 5B neler sağlayacak?

YÜKSEK VERİMLİ UYDU KATEGORİSİNDE

Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN FAYDALI YÜK KAPASİTESİ EN YÜKSEK UYDUSU

4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip olan Türksat 5B, Türkiye'nin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu olarak nitelendiriliyor. Yeni uydu, yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırıyor. Bu da oldukça önemli görülüyor.

TÜRKSAT 5B'NİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacak. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsamı alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek.

35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacak.

Türksat 5B uydusu Ortadoğu'nun tamamı Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

Yerli Endüstri Katkı Programı kapsamında Türkiye’de üretilen 2 haberleşme ekipmanının da kullanıldığı Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş olacak.

Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.

42 derece doğu yörüngesinde kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak.

Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı daha güçlenmiş olacak.

Uydu kapsama alanının gelişmesiyle MicrON, AerON, HidrON ve TerrON anten ailesinin internet, kurumsal ağ, IP bachauling gibi servisleriyle beraber dünya üzerinde birçok ülkede kullanılmasına imkan sağlanacak.

İNTERNETSİZ KÖY BIRAKILMAYACAK

Türksat 5B'nin diğer uydulardan farkının yüksek internet kapasitesi olduğu, gelecek dönemde Türksat 5B ile birlikte Türkiye'de internetsiz köy bırakılmayacağı ifade ediliyor.

UZAYDAKİ HAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ

Türksat 5B'nin uzaya fırlatılmasıyla Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu sayısı 5’e, toplam uydu sayısı 8’e çıkmış oldu. Sayının artmasının uzaydaki haklarımızı korumak için önemli olduğu kaydediliyor.

Türkiye'nin 30-35 yıl boyunca Türksat 5B'yi verimli olarak kullanması öngörülüyor.

TÜRKSAT 5B'NİN ARDINDAN TÜRKSAT 6A GELİYOR

2021 yılı başında Türksat 5A uydusu fırlatılmıştı. Dün fırlatılan Türksat 5B'nin ardından ise 2023'te Türksat 6A'nın fırlatılması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki 8'inci aktif uydusu olan Türksat 5B'nin uzaya fırlatılması dolayısıyla yayımlanan video mesajda, "Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

