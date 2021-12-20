Yerli ekipmanlar kullanıldı, Elon Musk uzaya fırlattı! İşte Türksat 5B hakkında bilmeniz gerekenler

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, dün Türkiye saatiyle 06.58’de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketi ile birlikte fırlatılarak uzay yolculuğuna başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat 5B için "Önce yörüngeye gidecek, orada belirli testlerimizi yapacağız, sinyallerimizi alacağız. Fırlatmayı yaptığımız andan itibaren belirli sinyaller geliyor ama uydu önce yörüngesine gidecek, yörüngesinde testlerimizi yapacağız ve devreye almayı 5 ay içinde gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor." diye konuştu.
Uzaya fırlatılan Türksat 5B uydusunda ASELSAN tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen veri aktarım ekipmanları yer aldı. Peki Türkiye'nin uzaydaki yeni gücü Türksat 5B'nin özellikleri neler, Türksat 5B neler sağlayacak?
Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.
4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip olan Türksat 5B, Türkiye'nin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu olarak nitelendiriliyor. Yeni uydu, yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırıyor. Bu da oldukça önemli görülüyor.
Türksat 5B'nin diğer uydulardan farkının yüksek internet kapasitesi olduğu, gelecek dönemde Türksat 5B ile birlikte Türkiye'de internetsiz köy bırakılmayacağı ifade ediliyor.
Türksat 5B'nin uzaya fırlatılmasıyla Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu sayısı 5’e, toplam uydu sayısı 8’e çıkmış oldu. Sayının artmasının uzaydaki haklarımızı korumak için önemli olduğu kaydediliyor.
Türkiye'nin 30-35 yıl boyunca Türksat 5B'yi verimli olarak kullanması öngörülüyor.
2021 yılı başında Türksat 5A uydusu fırlatılmıştı. Dün fırlatılan Türksat 5B'nin ardından ise 2023'te Türksat 6A'nın fırlatılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki 8'inci aktif uydusu olan Türksat 5B'nin uzaya fırlatılması dolayısıyla yayımlanan video mesajda, "Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum